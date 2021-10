Es la tercera dosis para aumentar la protección frente al covid. La pandemia está en horas bajas pero el virus sigue ahí. Por ello, son ya exactamente 18.272 extremeños los que han recibido el pinchado de refuerzo contra el coronavirus, según los últimos datos que maneja el Ministerio de Sanidad. Esta vez no se administra en los vacunódromos (ya desmontados), sino en los centros de salud. De momento se ha dado prioridad a los grupos de riesgo, como personas con trasplantes o residentes en los distintos centros de mayores (diana de la pandemia sobre todo en la primera ola). Aunque varias áreas de Salud, como la de Mérida, ya han empezado también con los grupos de edad: primero mayores de 70 y después a partir de los 65 años. Desde ahí, de momento en España no hay una estrategia clara sobre si seguir o no con los grupos etáreos hasta al menos los mayores de 18 años con esa tercera dosis.

Hasta la fecha Extremadura ha administrado 1.707.639 unidades de vacunas contra este enfermedad pertenecientes a los laboratorios de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Son los cuatro autorizados.

Habría que recordar que según un reciente sondeo del Instituto de Salud Carlos III, el 90% de los españoles está dispuesto a recibir esa tercera dosis contra el coronavirus. No obstante, también sigue habiendo un 5% de españoles que continúa reacio a vacunarse bien porque son negacionistas o bien porque creen que tienen poco riesgo de contagiarse.

La llegada de la gripe

Asimismo, habría que recordar que la vacunación de la gripe comenzará oficialmente la primera semana de este mes de noviembre y la idea es hacer coincidir, siempre que sea posible, ambos pinchazos para evitar dos desplazamientos a personas mayores al centro de salud, según explicó en su momento el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles.

En este sentido se espera que el primer pico de la gripe llegue a mediados de enero. También se prevén hacer test a lo largo de este otoño para discriminar entre gripe y coronavirus.

Ya este verano se estaba en negociaciones avanzadas con dos empresas farmacéuticas para la compra de test serológicos y pruebas PCR que puedan establecer esta diferenciación.

Al respecto, el consejero de Sanidad ya explicó que una persona puede contraer la gripe y el covid-19 al mismo tiempo, y además una puede complicar a la otra, de ahí la necesidad de prevención.