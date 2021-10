Faltan médicos en el sistema sanitario. No es ninguna novedad, pero sí viene siendo una situación que se prolonga en el tiempo y que no parece tener una solución rápida. Solo en los hospitales extremeños hay en estos momentos 87 plazas de facultativos especialistas vacías, sin médico. Estas son «vacantes puras», pero hay más vacías, otras 20 plazas vacantes temporales «producidas por bajas, excedencias, comisiones de servicio...», señalan desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Según sus datos, los facultativos especialistas de área (FEA) más deficitarios son los de Anestesiología y Reanimación (9 vacantes puras), Cirugía Ortopédica y Traumatología (otras 9), Radiodiagnóstico (7) y Urología (con 6 vacantes).

Pero también hay plazas vacías en la Atención Primaria. Según el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) son 93, entre médicos de familia, de urgencias y pediatras de los equipos de Atención Primaria. El balance total es de cerca de 200 plazas vacantes en la sanidad extremeña, un número «excesivo» según Simex, que supone también «un problema para el ciudadano, un clarísimo deterioro del Estado del Bienestar y un claro factor pronóstico de la demografía de nuestros pueblos».

16 renuncias desde el 2019

Añade la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, que este déficit es también una muestra de que «la preferencia de los médicos para su actividad profesional no es Extremadura». Prueba de ello, señala, es el número de renuncias que se han producido en los últimos años por parte de profesionales que habían obtenido plaza en el Servicio Extremeño de Salud (SES) tras aprobar una oposición y que no han tomado posesión de sus plazas fijas. En este año esta situación se ha dado en once profesionales del SES, pero dice Simex que desde el 2019 se contabilizan 16 renuncias de especialistas médicos a sus plazas logradas por oposición. «Esto antes no era nada habitual, se podía dar algún caso esporádico un año, pero no como ahora».

Desde Simex lamentan que no se intente solventar esta problemática con un mayor presupuesto en la comunidad el próximo año, entre otras cosas para mejorar las retribuciones y equipararlas a otros sistemas de salud del país, y han solicitado al consejero de Sanidad, por carta, que retome los acuerdos que se paralizaron en marzo del 2020, cuando quedó en stand by un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES. Reclaman, así, medidas a corto plazo como establecer una jornada laboral de 35 horas reales, equiparar el precio de la hora de guardia a la media nacional o reactivar la carrera profesional. Pero Rodríguez insiste en que no es solo una cuestión retributiva, sino también de condiciones laborales. «Hay que verlo desde un punto de vista integral, si las condiciones no son las mismas que en otras regiones y los profesionales se van, los que se quedan tienen más trabajo y peores condiciones: menos opciones de conciliación porque los hay que tienen que hacer hasta ocho guardias mensuales en contra de lo que marca la normativa de prevención de riesgos laborales y, además, peor pagadas que en otros sitios».

Este extremo lo confirman los profesionales, en concreto, un grupo de anestesiólogos de una de las áreas extremeñas de salud, que denuncian que han llegado a hacer hasta 10 guardias en un mes en periodos vacacionales y entre seis y siete mensuales en periodos normales. También que se ha reducido el número de efectivos de guardia, lo que supone además una mayor carga de trabajo y les lleva a una situación de «cansancio físico y mental, hastío y desespero por no poder conciliar nuestra vida personal y familiar debido a este exceso de trabajo de forma continuada», denuncia un grupo de facultativos.

El sindicato recuerda que a la situación deficitaria actual, se suman las previsiones de futuro que hablan de la jubilación de mil médicos (600 de familia y 400 especialistas) hasta 2026. ¿Se podrán cubrir todas esas plazas de los futuros jubilados? Una de las medidas del SES para combatir esta situación es «fidelizar» a los residentes que terminan cada año su periodo de formación en la región, pero no es suficiente para el Simex, que tiene clara su respuesta a la pregunta anterior: «La inercia de la situación actual nos dice, evidentemente, que no. Y a todo esto, estrenamos nuevo Plan de Salud de Extremadura 2021-2028, para cuya ejecución se tiene que contar con profesionales, entre ellos médicos», advierten.