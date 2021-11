Con solo 27 años ganó su primer Goya a mejor actriz de reparto por dar vida a Paqui en ‘Carmen y Lola’. Dos años después asegura que en este tiempo ha seguido haciendo lo mismo que hasta ahora: actuar y aprender. La trayectoria de la actriz extremeña Carolina Yuste (Badajoz, 1991) no ha hecho más que empezar.

Se define como bellotera, vegana y ‘acha’ en su descripción en Instagram y las injusticias marcan su vida más de lo que le gustaría. «No es que lo haya elegido, es que las desigualdades me enfadan mucho. No lo puedo evitar», afirma.

Fácil y sencillo. Bellotera porque soy de Badajoz y vegan porque soy vegana y las bellotas también lo son. Lo de ‘acha’ es porque lo decimos mucho en mi tierra y me gusta.

Aprovecha también esta red social para reivindicar. Una de sus publicaciones que causó furor fue la carta de Riham, una refugiada siria...

Esto es para hablar largo y tendido. A Riham la conocí este verano. Ella y su familia estaban sobreviviendo en la isla de Samos y es inevitable empezar a entender a esta gente que tiene un pasado y una historia que no nos interesa escuchar. En cuanto conoces su vida es imposible no querer denunciar la injusticia. Al final es de las pocas cosas que podemos hacer ya que los que deberían estar modificando esto son los que hacen las leyes y manejan el dinero. En nuestra mano está conocer y denunciar la situación. La información es poder y si yo vuelvo de allí y comunico esto, pese a yo no tener ningún valor, pero si cada vez somos más los que lo entendemos más lejos llegaremos. Aunque no vale que se quede en un post de Instagram. Como Riham y su familia hay millones de personas y es importante responsabilizarse de ello.

¿También alza la voz sobre las tablas de un teatro o delante de las cámaras?

Por supuesto. Al final me han ido llegando ciertos papeles porque creo que desprendo precisamente eso. La mayoría tienen que ver con un discurso de poner espejos en lugares que a mí me interesan. El ejemplo más claro que puedo poner en este caso es el de ‘Prostitución’. Es el papel que más representa este lado reivindicativo que se ve sobre el escenario.

¿Ha marcado ‘Prostitución’ un antes y un después?

Sin duda. Es el trabajo más revolucionario que he hecho hasta hoy en día en todos los aspectos de mi vida. Tanto a nivel personal como en el ámbito profesional por derribar trillones de estructuras y de pensamientos. Me deconstruí y me volví a construir. Es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Aprendes cosas y dejas de injuiciar comportamientos. Con esta obra estuvimos dos años acudiendo a polígonos, a campos, a clubs y conociendo la historia de las mujeres a las que representamos de primera mano. Todas las palabras que decimos en la actuación son las mismas que ellas decían. Eso es real. Algunas experiencias son muy crudas y no puedo evitar que me toque la fibra.

¿Cuándo empieza a tomar conciencia del feminismo?

Todas vamos en el camino de tomarla. No estamos todavía aprendidas de todo. A mí hay injusticias que de pequeña me enfadaban y no había escuchado aún la palabra feminismo. Fue al conocer a las mujeres con las que me rodeo y leyendo e informándome. Sobre todo viendo lo que es injusto. Luego ya le pones el nombre y es contra lo que te revelas. No es que lo haya elegido, es que me enfada. Lo mismo me sucede con la desigualdad de clases, el racismo, la LGTBIfobia, la emergencia climática... No lo puedo evitar porque veo que la cosa no está bien. Las injusticias sociales me enervan desde que era niña.

¿Quiénes son sus principales referentes feministas?

Podría hacer una lista infinita de mujeres que han cambiado la historia, pero mis referentes son mi entorno: mi madre, mi abuela Catalina, mi prima Ana, mis amigas Esther y Naiara. He ido aprendiendo de ellas para lo bueno y para lo malo. Me han hecho saber lo que quiero y lo que no quiero a través de sus propias experiencias. Son mujeres que se lo han currado mucho desde su lugar y creo que hay que valorarlo constantemente. Al fin y al cabo soy quien soy por mis raíces y por lo que he aprendido. Ellas son parte de mí.

¿Qué tienen en común Desi en ‘Chavalas’; Amy Whinehouse en ‘El cover’, Ana en ‘Sevillanas de Brooklyn’ -sus últimos personajes- con Carolina?

Que son mujeres normales y reivindican precisamente eso. Que ni son ni necesitan ser seres excepcionales.

‘Chavalas’ es una oda a la amistad en la que se reflejan la mayoría de jóvenes, ¿es su caso?

Indudablemente. Al final tiene que ver con mi propia historia personal. Con mis amigas de Badajoz de toda la vida, que son mi núcleo más grande. También refleja mi vida en cuanto a irme de casa y volver. Mis padres que están allí y yo aquí, todo en general. Me emociona muchísimo el personaje de Desi y es precisamente porque me veo reflejada.

El día después de hacerse con el Goya por ‘Carmen y Lola’ dijo a este periódico que seguiría haciendo lo que ha hecho hasta ahora, ¿ha sido así?

Creo que sí. Soy de las que piensa que cambiar de opinión es de las mejores cosas que le puede pasar a una persona en la vida, pero intento e intentaré seguir coherente a mí. En mi línea. Seguiré aprendiendo y creciendo como hasta ahora siendo yo misma.

¿Qué le aporta el cine a Carolina?

Me aporta mucho. Aprendo cosas diferentes no solo del personaje en sí o de los papeles, sino también del equipo humano con el que me rodeo durante todo el proceso. Actuar me abre la mente. Es capaz de generarme mucha empatía con los demás.

¿Y Carolina al cine?

No lo sé. Lo que puedo afirmar es que intento entregarme y dar todo lo que pueda de la mejor manera posible.