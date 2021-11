Nuevos cambios en el transporte de viajeros por carretera en la región. La Junta de Extremadura pondrá en marcha durante el mes de noviembre un proyecto piloto de Transporte a la Demanda (TAD) que permitirá conectar a los vecinos de las poblaciones que se encuentren más alejadas de siete rutas principales de autobús a través de un taxi, Vehículo de Transporte Concertado (VTC) o minibús. Según informan a este diario desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, el usuario podrá reservar la plaza mediante una aplicación móvil, página web o central de llamadas gratuitas hasta una hora antes del horario previsto para el inicio de cada expedición. Esta iniciativa, que está enmarcada en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible 2022-2030, tiene como finalidad acortar los tiempos y kilómetros en las rutas principales, evitar que se realicen operaciones en vacío y mejorar, de esta forma, la cobertura y prestaciones que se ofrecen a los pasajeros.

Este proyecto se va a desarrollar a través de concesiones operadas por las dos empresas que actualmente ofrecen los servicios en las siete rutas seleccionadas: Solis en las de la provincia de Cáceres y Damas en las de Badajoz. Desde la consejería explican que dependiendo de la ruta, en algunos casos los usuarios se desplazarán hasta la ruta principal en un vehículo lanzadera (taxis, VTC o minibús) y en otros será el vehículo de la ruta principal el que se desplace «solo en el caso de existir demanda». «Lo que se consigue de esta forma en términos generales es disminuir los tiempo y kilómetros recorridos en las rutas principales, haciendo el servicio más atractivo para el usuario», subrayan.

En concreto, en la provincia de Cáceres se cubrirá la ruta Trujillo-Albalá, que tiene una duración en la actualidad de una hora y 20 minutos, y que se reducirá en 25 kilómetros y 25 minutos diarios. En el trayecto de Ibahernando a Torremocha, con una duración de 50 minutos, se recortarán 19 kilómetros y tardará 10 minutos menos. En el servicio de Esparragosa de Lares a Badajoz, que pasa por 25 municipios y su trayecto tiene una duración de cuatro horas, se prevé un ahorro de 97,8 kilómetros teniendo en cuenta el total de expediciones al día y de 55 minutos en cada expedición. El servicio de la ruta Villanueva de la Serena-Don Benito, que dura una hora y 30 minutos, se reducirá en 30 kilómetros y 25 minutos diarios. Para las rutas que cubren los trayectos entre Cáceres-Cabeza del Buey, Cabeza del Buey-Don Benito y Sancti-Spíritus-Cáceres, que incluyen el municipio de Monterrubio de la Serena, el ahorro total estimado será de 75 kilómetros y 30 minutos, siempre que no haya pasajeros en la mencionada localidad pacense.

Por su parte, la directora general de Transportes del Ejecutivo extremeño, Eva Sánchez-Montero, informó la semana pasada en comisión parlamentaria de que en estos momentos se está desarrollando la aplicación móvil y la web de reservas. Además, ya se ha iniciado la contratación para la central de llamadas gratuitas, que tendrá un horario inicial de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde. Este proyecto piloto también permitirá que se incluyan más paradas, como la de los centros de salud que no estaban recogidas en algunas líneas. Tanto la Administración regional como los concesionarios podrán acceder a los datos de las reservas en tiempo real, por lo que se podrá calcular de forma virtual la ruta más eficiente en cada caso en función de la demanda. «Las mejoras en la calidad del servicio y la digitalización del mismo podrán contribuir a aumentar el uso de este modelo de transporte», manifestó.

Cabe destacar que ya se han mantenido los primeros contactos con los municipios implicados en el proyecto, de hecho, el 29 de septiembre tuvo lugar su presentación en el centro integral de Trujillo por parte de la consejera del ramo, Leire Iglesias. Durante una intervención el pasado mes de julio en el pleno de la Asamblea regional, la consejera señaló que el proyecto piloto «permitirá mantener la cobertura en todos y cada uno de los municipios de Extremadura, reducir los itinerarios y los tiempos de viaje de los servicios haciendo el transporte público más competitivo, atractivo y sostenible, a la vez que menos contaminante, puesto que las lanzaderas operan con vehículos más pequeños y generadores de empleo manteniendo así la actividad del taxi rural». Por último, indicar que está previsto que esta semana comience la formación para los operadores y a finales de noviembre, que es cuando se prevé el lanzamiento del servicio, comenzará una campaña en las diferentes localidades sobre el uso del transporte a demanda y las distintas opciones de reserva.

El aeropuerto al que no llega el bus

Suspenso en comunicaciones. El aeropuerto de Badajoz no cuenta con un servicio de autobús que una la capital pacense con el campo de aviación, por lo que los viajeros tan solo pueden optar por el taxi o el vehículo particular. La opción de coger un taxi para desplazarse hasta la ciudad puede salirle al usuario por unos 20 euros el trayecto, a lo que se añade la posibilidad de que no haya coches suficientes para todos los pasajeros y toque esperar.

El único autobús que se puede coger es el de la línea 12 que conecta Valdepasillas con la pedanía de Balboa, cuya parada más próxima al aeropuerto se encuentra a 1,4 kilómetros de distancia y tiene una frecuencia de paso de 60 minutos. El ayuntamiento pacense cambió hace varios años el recorrido de esta línea que opera la concesionaria Tubasa, pero no se contempló que los autobuses entraran en el aeropuerto. Cabe recordar que el exalcalde pacense Francisco Javier Fragoso dijo en el año 2018 que prestar servicio al aeropuerto con la línea de Balboa era complejo para cuadrar los horarios de entrada en la pedanía con los de los vuelos. Lo que resulta llamativo es que sí haya una conexión de autobús desde Badajoz hasta el aeropuerto de Sevilla.

El aeródromo pacense cuenta desde finales de agosto con 40 plazas de aparcamiento más, una actuación ejecutada por Aena y muy esperada por los usuarios, ya que los días que coinciden llegadas y salidas el volumen de pasajeros que se concentran en las instalaciones es importante y a veces no hay hueco libre.