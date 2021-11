«Lo que simplemente queremos, sin polémicas, son unas elecciones libres y democráticas. Nada más. Los empresarios se merecen una representación digna ante los poderes políticos», sostiene Óscar Baselga, portavoz de la Plataforma por una Nueva Coeba, una iniciativa que agrupa a un grupo de empresarios que ha solicitando el «cese» del actual presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz, Francisco Javier Peinado, y de su comité ejecutivo, y que plantea también la convocatoria de unos nuevos comicios.

El motivo de estas dos demandas, se argumenta, es la terminación del mandato de cuatro años establecido por los estatutos y que debería haberse renovado hace ya otros dos. «Hace seis años que no se convocan elecciones y las asociaciones empresariales se están marchando de Coeba. Mientras ha estado Emilio Doncel [anterior presidente, que abandonó el cargo por jubilación hace unos meses], que era una persona de consenso, sí se ha hecho una labor importante, pero cuando él se ha marchado esto ha saltado por los aires», continúa Baselga, que critica a la actual dirección por su «falta de independencia» del poder político y la ausencia de «democracia interna y de profesionalidad».

«El descontento de las asociaciones empresariales ante la situación económica que están atravesando es enorme y quieren darle un cambio a esto, que de verdad las representen empresarios, que se le presten servicios y que se atiendan sus reivindicaciones», esgrime el que fue delegado del Gobierno en Extremadura.

27 empresarios

El escrito en el que están recogidas estas peticiones está firmado por 27 empresarios «al corriente de pago» que representan, afirma, a más del 20% de compromisarios necesarios, con lo que se supera el umbral exigido por los estatutos para convocar una asamblea general extraordinaria, que es del 15%, y «hay más que nos están llamando para sumarse», remarca.

De la entrega de la documentación se levantó acta notarial una vez que no se quiso registrar el pasado jueves en Coeba, asevera, «con el argumento de que tenían que comprobar las firmas, que están perfectamente en regla».

Un día después estaba previsto un comité ejecutivo, «donde se iban a plantear una serie de puntos que cambiaban la estructura orgánica de la confederación» y en el que se iba a presentar de nuevo el escrito, pero que se acabó suspendiendo, algo que Baselga atribuye a que «no se veían con suficiente mayoría» para sacar adelante el orden del día. En este sentido, desde la plataforma se advierte de que cualquier acuerdo tomado por el comité ejecutivo en funciones, «contrario a los estatutos», se recurrirá ante los tribunales donde, en último extremo, se acudiría igualmente para pedir la convocatoria de elecciones. «Espero que no haya que llegar a eso, porque están pedidas en tiempo y forma», apostilla.

En Coeba muestran su «extrañeza» por que la iniciativa la lidere Óscar Baselga, que no pertenece a la organización

Fuentes de Coeba, por su parte, mostraron ayer su extrañeza por la presencia de Óscar Baselga en esta plataforma. «Es sorprendente que alguien que ni tan siquiera pertenece a una organización venga a decir lo que hay que hacer en ella», se arguyó. También se consideró llamativo el hecho de que durante más de un año y medio desde el aplazamiento de las elecciones no se hubiese producido ningún movimiento en esta línea y en cambio se realice justo ahora, cuando Peinado, que es también presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), apenas lleva unos meses en funciones. «Él está en el cargo desde hace tres meses, no dos años, ¿por qué en todo ese tiempo antes no se ha hablado nada de elecciones?», se cuestionaron ayer.

En cualquier caso, las mencionadas fuentes indicaron que la secretaria general de Coeba está comprobando la validez de las firmas y el porcentaje que estas suponen, y que en función de esto se elaborará «un informe que verá el comité ejecutivo y actuará en consecuencia».