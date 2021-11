Antes de la entrevista, saluda en la cafetería del hotel Río de Badajoz a la presidenta de la Asociación ELA Extremadura, Lola Dorado. Parece un encuentro casual, pero aprovechando su visita a Badajoz para participar en los Desayunos de El Periódico, la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas quiso quedar con ella. «Estoy muy sensibilizada con este tema porque hace años la tía de mi amiga murió de ELA y hemos llevado una ley al Congreso porque están totalmente desatendidos». La tarde anterior se reunió en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Del encuentro apenas trascendió que fue «cordial» y la declaración de que «Extremadura es importante para España».

-Extremadura es importante para España. No ha venido en tren, ¿verdad?

-No he venido en tren. Extremadura es mucho más importante de lo que las infraestructuras y los servicios reconocen. Con lo que Extremadura ha dado al mundo es increíble que los Gobiernos de España le hayan dado tan poco. Me he reunido con distintos presidentes autonómicos dentro de una ronda institucional porque siempre es bueno hablar y comentar la situación. Creo que Extremadura es muy importante para España y se tiene que ver reflejada en las inversiones, en las infraestructuras y en los servicios. Por eso nosotros, que creemos en una España de igualdad de oportunidades, luchamos para que ningún español tenga menos por el hecho de haber nacido en un territorio u otro. Lo he defendido aquí y en Cataluña fui la única líder que no defendió un pacto fiscal insolidario y después de eso ganamos las elecciones. Hay un espacio para la igualdad y la solidaridad de todos los españoles que representa el partido liberal.

-¿Este compromiso se va a traducir en enmiendas de su grupo a los Presupuestos del Estado?

-Son enmiendas de sentido común, de justicia y para que los extremeños tengan más igualdad de oportunidades. No hay nadie que quiera lo mejor para Extremadura que no quiera apoyarlas. De hecho, pido a los diputados socialistas extremeños que en el Congreso apoyen las enmiendas de Ciudadanos que son buenas para este región. Tienen que defender a Extremadura, no a Sánchez, a Bildu y a Esquerra, para los que se hacen estos presupuestos. Además tenemos enmiendas para ayudar a las familias, a los autónomos y reforzar servicios públicos como aumentar el ratio del importe de salud mental. No solo hay que pensar en infraestructuras que se ubican aquí sino en medidas para ayudar a los extremeños.

-Defiende una oposición responsable. En Extremadura Cs ha presentado con el PP una enmienda a los presupuestos regionales. Es la primera vez que ocurre.

-Nosotros no siempre presentamos enmienda a la totalidad y lo hacemos por algo. El año pasado negociamos los presupuestos, conseguimos que se tramitase una Ley de Simplificación Administrativa para hacer de Extremadura una tierra con menos burocracia y más oportunidades, 30 millones de euros en partidas sociales y de dinamización económica y este año hemos presentado una enmienda a la totalidad porque los presupuestos no son los que necesita Extremadura. Aunque estamos dispuestos a seguir sentándonos. El PP y el PSOE no nos pueden decir nada porque ellos siempre presentan enmiendas a la totalidad. Hemos demostrado que somos un partido sensato en la oposición y un partido de gobierno. Cs gobierna para 220.000 extremeños en diferentes gobiernos locales. En Extremadura se ve claramente la utilidad de un partido liberal en el centro, puede gobernar con el PP y el PSOE, llegando a acuerdos. Donde gobernamos nosotros no se han subido los impuestos. En Cáceres está el PSOE solo y se han subido. En Almendralejo gobernamos con ellos y no se han subido. Badajoz es un tractor de prosperidad para toda Extremadura y ahí las políticas liberales de Cs están haciendo mucho bien.

-En Badajoz el alcalde es de Cs pero gobierna en coalición y con solo 4 concejales. ¿Cree que el PP va a dejarles demostrar cómo gestiona un alcalde de Cs?

-Creo que sí porque los ciudadanos valoran muy bien el acuerdo de gobierno y funciona. Donde gobierna Cs se gobierna bien, da estabilidad, se cumplen los acuerdos, bajan impuestos, hay proyectos de dinamización económica y eso es lo que necesita Badajoz: muy pocos líos de partido y mucha responsabilidad política.

-¿Pocos líos políticos?

- No por nuestra parte.

-Ustedes se apoyan en un concejal que fue de Vox y ahora es tránsfuga. ¿Cómo lo justifica?

- El acuerdo de gobierno funciona. Nadie me ha criticado nunca ninguna medida del alcalde ni del acuerdo de gobierno de Badajoz. Los resultados están ahí: Badajoz está tirando del carro y Extremadura tiene unas oportunidades muy importantes que tiene que aprovechar.

-¿Cómo ve el futuro de Cs con el declive paulatino que sufre?

-La primera vez que fui a un mitin de Cs fue en 2010 cuando tenía tres diputados en el parlamento de Cataluña. Desde entonces he vivido un crecimiento brutal e impensable. Los partidos liberales pasan por buenos y malos momentos. Es normal. Cuando hay polarización el centro político siempre sufre. No solo pasa en España sino en otros países europeos. Defender el espacio liberal siempre ha sido difícil pero vale la pena. Cs es el único proyecto político que garantiza la igualdad de los españoles y esto lo hemos dicho igual en Euskadi, en Cataluña, en Madrid y en Extremadura. No pueden decir lo mismo el PP ni el PSOE.

-En un espectro político tan cargado en los extremos es necesario un partido de centro. ¿Cree que el votante lo encuentra en Cs?

-Por supuesto, es el único partido de centro y cuanto más se polariza la situación más apoyo recibimos en la calle, con mensajes para que seamos fuertes porque España no se puede ir la mitad a la derecha y la otra a la izquierda, necesitamos ir todos hacia adelante. Eso es lo que representa Cs.

-¿No cree que su distancia con el PP se está difuminando?

- Para nada. Al revés. Creo que ahora hay temas a nivel nacional que muestran claramente cuál es la diferencia entre el partido liberal y el conservador. Nosotros llegamos a acuerdos buenos para España. El PP el único al que llega con Sánchez es repartirse los sillones.

-En Extremadura es su socio preferente.

-En Extremadura gobernamos tanto con el PP como con el PSOE. Aquí se ve que Cs sabe llegar a acuerdos, que los cumple y que cuando está en la oposición es mucho más útil que la del PP. Somos igual de críticos y duros, pero mucho más responsables.

-Un amigo votante de Cs está decepcionado porque han abocado al PSOE a llegar a acuerdos con los nacionalistas. ¿Qué le diría?

-Conozco de todo. Ayer (por el jueves) vino a un acto una persona que se acaba de afiliar hace una semana. A ese amigo le diría que toda España ha visto muy recientemente cómo yo ofrecía a Pedro Sánchez nuestra mano para que no cogiera la de Bildu y Otegui en los presupuestos y para que no machacara a tierras como Extremadura para beneficiar a los partidos nacionalistas. Pero no quiso cogerla. Eso se traduce en más desigualdad, que en Extremadura no haya trenes dignos sino un tren de asesores a dedo en Moncloa y que con el bipartidismo siempre gana el nacionalismo. En Ciudadanos queremos que ganen todos los españoles.