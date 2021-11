PIDE exige la subida salarial del 2% adeudada del 2020%

La Junta de Extremadura no puede incumplir los acuerdos de mesa de negociación, las disposiciones firmes y la normativa estatal sobre los salarios de sus trabajadores y tendría que haber aplicado la subida del 2% con retroactividad desde el 1 de enero de 2020 en todos los componentes del salario de los empleados públicos (no sólo de las retribuciones básicas y el complemento de destino desde diciembre de 2020) como así han hecho todas las comunidades autónomas a excepción de Extremadura, cumpliendo así la normativa estatal de subida del 2% para el año 2020.

Este recorte salarial se suma al importante recorte del 5% de media (hasta el 7’1% en el grupo A1) que sufrimos los empleados públicos desde mayo de 2010, justificado indebidamente por una crisis económica que no habíamos creado, medida extraordinaria que se planteó como provisional y el actual gobierno lo mantiene sin establecer ningún límite temporal en su aplicación.

La Junta de Extremadura estableció el mismo recorte sobre los complementos salariales que le competen en Junio de 2010 mediante la Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y dicho recorte se ha mantenido en las siguientes Leyes Presupuestarias de la comunidad autónoma de Extremadura.

Al Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) no le parece justa ni legal la inseguridad jurídica producida por esta norma que no ha sido revisada por el presente Gobierno en ningún momento. El año 2021 es el duodécimo año en que se mantiene el recorte, percibiendo los empleados públicos de Extremadura una retribución inferior al resto de los empleados públicos de las demás Comunidades Autónomas. La Administración no tiene justificación para no cambiar dicha situación y no puede vanagloriarse, antes en público y ahora en privado, de tener los funcionarios más baratos de España.

No es posible que la Junta de Extremadura continúe expropiando permanentemente a sus empleados públicos sus derechos económicos y es necesario incluir en los presupuestos del 2022 las partidas económicas necesarias para implementar la subida salarial adeudada a los docentes extremeños.

El Sindicato PIDE recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia desestimatoria de 21 de octubre del TSJEx de la reclamación planteada de la subida del 2% sobre la totalidad de los conceptos salariales de todos los Empleados Públicos de Extremadura en el año 2020.

Como ya hemos anunciado, procederemos a presentar Recurso de Casación ente la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dado que el fallo desestimatorio no ha considerado que la Ley estatal que nos ampara, procedió al cumplimiento del II Acuerdo de 9 de marzo de 2018, firmado por el Gobierno, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos.

Esta subida salarial fue aplicada el pasado año por todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad de Extremadura, suponiendo un agravio comparativo para los empleados públicos de nuestra región, que han sufrido de esta manera otro recorte salarial más, añadido a la minoración del 5% del salario que se efectuó con carácter general para todos los Empleados Públicos hace doce años (mayo de 2010) por el ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero, que todavía no se ha recuperado en ningún porcentaje. A esto hay que añadir las congelaciones de los salarios en los años posteriores, del también ex presidente Mariano Rajoy Brey.

Esperamos que el Tribunal Supremo tenga a bien dictaminar que no es posible incumplir los acuerdos firmados, y que se deben respetar los Acuerdos y las Leyes estatales que son de obligado cumplimiento para todos, y que en este caso afectan al salario de todos los empleados Públicos de la Junta de Extremadura.

El sindicato PIDE exige la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos extremeños

El Sindicato PIDE exige la recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido los docentes por los años que hemos sufrido la congelación salarial y el incremento del IPC. El recorte en las nóminas durante la última década ha sido de 45.000 euros de media y una pérdida de un 13% de poder adquisitivo real desde 2011, agravándose en Extremadura con el incumplimiento de la subida salarial del 2020 y la insuficiente para el 2021, que estará por debajo de la subida del IPC.

Es necesario el establecimiento de la cláusula de revisión salarial que compense las desviaciones del IPC que venimos arrastrando con el consiguiente empeoramiento de las condiciones salariales de todos los empleados públicos extremeños. Somos uno de los pocos sectores laborales que no tiene establecida la cláusula de revisión salarial, hecho que perjudica notablemente a los sectores de la Administración General, Sanidad y Educación, pérdida que se viene repitiendo año tras año sin que la Administración subsane dicha discriminación salarial.

El sindicato PIDE exige el reconocimiento y desarrollo pleno de la carrera profesional horizontal

El Sindicato PIDE solicita que se negocie inmediatamente la carrera profesional en el ámbito docente para el reconocimiento y abono mensual de este complemento en las nóminas de todo el personal docente no universitario del ámbito de la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura.

El artículo 105, de la Ley 13/2015 de Función Pública de Extremadura, regula la carrera profesional horizontal, reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través de la progresión en el sistema de niveles consecutivos.

El 17 de abril de 2018 se suscribe un Acuerdo, entre la Administración y las Centrales Sindicales de la anterior Mesa General de Empleados Públicos (CSIF, CCOO y UGT), para iniciar la negociación para el reconocimiento de la carrera profesional al personal docente de Extremadura en el plazo de dos meses y que, finalizado dicho plazo, ninguno presentó ninguna propuesta al respecto.

El 20 de junio de 2018, los mismos actores, firman en la Mesa General de Negociación un Acuerdo sobre recursos humanos comprometiéndose, en la Cláusula Cuarta, al desbloqueo de la carrera profesional en los distintos ámbitos, incluido el de personal docente, en el último trimestre del año 2018.

En la Mesa General celebrada el 23 de noviembre de 2018 se aplaza dicha negociación al mes de febrero de 2019 al ámbito sectorial, para ajustarlo a sus peculiaridades, y los aspectos técnicos se deben acometer en las diferentes Comisiones de Seguimiento constituidas en los citados ámbitos.

En noviembre de 2021 la Consejería de Educación y Empleo sigue sin convocar a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación para negociar e implantar la carrera profesional al personal docente de Extremadura, siendo, discriminatoriamente, el único ámbito de la Administración extremeña donde no existe negociación, ni acuerdo, ni comisión de seguimiento, ni reconocimiento de nivel, ni pago...

PIDE solicita la equiparación salarial

El sindicato PIDE considera que es indispensable la homologación salarial con el resto de las autonomías. Aunque los funcionarios docentes pertenecemos a cuerpos de funcionarios a nivel estatal y realizamos el mismo trabajo, sufrimos diferencias retributivas dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que estemos destinados, hay 18 sistemas retributivos con diferencias salariales considerables, siendo necesaria la equiparación salarial del profesorado en todo el Estado.

Resulta difícil comprobar tantas diferencias al comparar las nóminas de los funcionarios docentes de las distintas comunidades autónomas. A pesar de ser un cuerpo estatal con idéntica regulación para el ingreso, el acceso o la movilidad en todo el Estado, las retribuciones están transferidas a las comunidades autónomas y son diferentes tanto en cuantías como en conceptos, algo que genera grandes desigualdades entre ellas.

En este contexto de justicia social y laboral desde PIDE solicitamos a los organismos competentes que también se produzca dicha equiparación salarial entre los docentes de las comunidades. A pesar de que pertenecemos a cuerpos estatales de funcionarios las diferencias salariales entre las distintas comunidades autónomas superan en algunos casos los 600 euros mensuales, así un maestro extremeño cobra 346 euros mensuales menos que un maestro del País Vasco, o de Ceuta y Melilla, al igual que un profesor de Secundaria percibe 464 euros mensuales menos y un profesor Técnico de Formación Profesional 582 euros mensuales menos que sus homólogos del País Vasco. Parece razonable que los docentes también tengan derecho a esta igualdad salarial.

Síguenos en Facebook / Síguenos en Twitter / Síguenos en Instagram / Síguenos en YouTube

Contacta en nuestro mail: correo@sindicatopide.org

¡Afíliate y defiende tus derechos!

Hazlo en éste link.

Más información de otras campañas de Sindicato PIDE.