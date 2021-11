«Siempre he sido muy tímida, pero con el baile consigo expresar lo que no me atrevo a decir con palabras». Así define Florencia Magalí Lezcano Acosta lo que siente al mover su cuerpo al ritmo de la música. La joven de 25 años acaba de abrir la primera escuela de danza urbana de Cáceres. «Me lancé a emprender en una época un tanto confusa porque estamos en plena pandemia. Sin embargo sentí que era el momento y me dije que o ahora o nunca», confiesa.

Nació en Argentina, aunque con solo ocho años cruzó el charco junto a su familia para empezar una nueva vida en Extremadura y la capital cacereña es su residencia desde entonces. «Ya me considero extremeña», asegura. Fue en la región cuando empezó a bailar. «En cierto modo, la danza siempre ha estado dentro de mí. El baile me ha gustado desde que era muy pequeña, aunque hasta que no hice 18 años no empecé a dedicarme a ello de manera profesional. Antes bailaba en casa, frente al espejo o para mis familiares y amigos», relata. Estudió Arte Dramático en Cáceres. «Gracias a la carrera conseguí soltarme y dejar a un lado la timidez. Fue cuando elegí la danza como especialidad», recuerda.

Durante ese tiempo ha viajado por diferentes escuelas del panorama nacional. En Madrid, Barcelona y Sevilla recibió clases de diferentes coreógrafos. «En 2019 decidí poner rumbo a Londres para seguir creciendo. Allí pasé el verano y aprendí mucho», recuerda. Al regresar a casa sintió que en su ciudad le faltaba un espacio en el que poder llevar a cabo todo lo que había aprendido. «Quería seguir formándome aquí y que todos los que quisieran también pudieran hacerlo. Pensé que era una buena idea traer lo que me habían enseñado los profesionales nacionales e internacionales», apunta.

De esa mezcla de ideas y «muchas ganas» nació: ‘K-Thársis’. Al principio fue una empresa que impartía clases en colegios hasta que en octubre de 2021 pasó a ser una academia que en solo un mes cuenta con 126 alumnos. «No me imaginé tal acogida. Esto solo demuestra que realmente se demandaba un lugar así», señala. En la escuela cuentan con varios niveles: inicial, intermedio y avanzado. También con diferentes disciplinas: baile urbano, fundation & videoclass, experimental o ‘tacones’ (sexy style). Los grupos también se dividen por edades: desde niños de cinco años hasta cualquier edad. «No hay un límite para dejar de bailar. Tampoco para empezar», destaca.

Catarsis, un sentimiento

Según la Real Academia de la Lengua Española, la primera definición de catarsis es: entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza. No obstante, para Florencia esto se queda corto y no es el simple nombre de su escuela, sino un sentimiento que va mucho más allá.

«En primero de carrera nos repetían mucho esa palabra. Se utiliza sobre todo en teatro para describir lo que siente un actor cuando interpreta un personaje. Es la purificación del alma cuando te metes en la piel de otra persona. Entonces pensé que eso mismo era lo que yo sentía al bailar. No soy la misma persona cuando bailo hip-hop que cuando hago ‘tacones’. Además al subirme a un escenario me siento ‘catársica’. Desde ese momento tuve claro que si algún día conseguía llevar a cabo una idea emprendedora ese iba a ser el nombre», relata.

Romper con estereotipos

En las aulas de danza continúa habiendo más mujeres que hombres. «Queremos reivindicar que los chicos también pueden bailar. No existe distinción de género en la danza. Es para todo el mundo. Aunque parezca que es un estereotipo que va desapareciendo, las chicas siguen siendo mayoría».

En contraposición, y pese a predominar la figura femenina en las clases, el techo de cristal aún no se ha roto. «Los coreógrafos destacados o cabezas de cartel en los teatros sí que es verdad que siguen siendo ellos», declara. «Puede ser que a la hora de la selección afecte que como bailando en las aulas hay una minoría de figura masculina, los elijan para dar visibilidad», continúa. «Lo que pasa es que a veces se olvidan de que hay muchas mujeres válidas y con un talento increíble que pierden papeles importantes por ello. Sucede que por poner a un chico en un cartel quitan a una chica que es idónea para desarrollarlo», lamenta. «Me parece genial dar visibilidad al hombre y considero que es algo necesario, pero creo que no se puede dejar a un lado que la mujer no tiene que faltar. Al fin y al cabo hay mucha más demanda de mujeres en la danza», añade.

«Hemos tenido ejemplos de la poca visibilidad de la figura masculina en ‘K-thársis’ escuchando frases como: ‘Mi hijo no puede bailar porque es un chico’ o ‘mejor le llevo a fútbol’. Una muestra de la masculinidad. Esto nos da mucha pena porque tenemos certeza de que al niño le gusta bailar, lo siente y lo disfruta. Con las niñas esto nunca pasa. Estamos acostumbradas a que desde pequeñas tenemos que ser femeninas. Bailar hip-hop no es algo femenino y ¿qué pasa? Igual que cuando un chico elige bailar la disciplina de ‘tacones’. Por favor, eso no les hace menos hombres. Animamos a todo el mundo a expresarse tal cual lo desee», reclama.

Parafraseando al maestro Joaquín Sabina en su ‘Jugar por jugar’, Florencia asegura que bailar es una forma de «expresar libertad, de volar y de soñar». Y jugar por jugar / Sin tener que morir o matar / Y vivir al revés/ Que bailar es soñar con los pies.