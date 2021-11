Una cesárea puede ser inevitable para salvar la vida de un recién nacido, su madre o ambos. Pero más allá de las diversas maneras de entender el embarazo y el parto, no hay causa científica o fisiológica que justifique las grandes diferencias que actualmente se dan entre regiones e incluso los hospitales de una misma comunidad autónoma a la hora de acabar un parto en el quirófano.

Extremadura puede dar cuenta de ello: uno de cada tres niños nace actualmente mediante cesárea, una cifra (29,4%) que duplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que sitúa a la región como la segunda con mayor tasa del país.

La Asamblea de Extremadura ya mostró su preocupación por este tema y el pasado mes de febrero aprobó una iniciativa a instancias de Unidas Podemos para que la Consejería de Sanidad elabore un estudio que analice las causas de esa elevada tasa (según la OMS debería situarse entre el 10% y el 15%) y la disparidad que existe entre las áreas de salud.

Mientras que en Mérida y Navalmoral de la Mata el 24% de los niños viene al mundo mediante cesárea, en Plasencia la cifra se eleva al 43%. El resto de zonas se mueve entre esos parámetros: un 27% en Cáceres, 28% en Badajoz, 32% en Coria, 34% en Llerena-Zafra y un 37% en Don Benito, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Ya en el año 2013 Extremadura puso en marcha en todos los centros sanitarios la Estrategia para la Atención al Parto Normal. Se trata de un protocolo de prácticas clínicas para el fomento del parto natural, incluidos los casos en los que el bebé viene de nalgas y las madres que ya tienen una cesárea anterior. Con esta estrategia también se implementó el plan de parto, que es un documento que se entrega a la mujer para que pueda plasmar por escrito sus preferencias a la hora de dar a luz. El objetivo de este protocolo era la disminución de las cesáreas y mejorar la atención de las mujeres a la hora de dar a luz, por ejemplo reduciendo otra práctica muy extendida, las episotomías.

Pero lo cierto es que ocho años después poco han variado las cosas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la región no ha logrado bajar nunca de una tasa de cesáreas del 28% y actualmente, con un 29,4%, se encuentra en máximos: de los 7.565 alumbramientos atendidos en 2020, fueron 2.231 los que terminaron en cesáreas. A nivel nacional, de 355.250 partos un 25% (88.804) acabaron en quirófano. Actualmente la región es la segunda, por detrás de la Comunidad Valenciana, con mayor tasa de cesáreas en sus hospitales.

Más partos múltiples y edad de las madres

Al respecto, el SES explica que el elevado número de cesáreas es el resultado de múltiples factores que no siempre es fácil valorar. Entre ellos cita el crecimiento de embarazos conseguidos mediante reproducción asistida, que derivan en más partos múltiples que condicionan la tasa de cesáreas, si bien se trata de una tendencia que comienza a reducirse, o el aumento de la edad de las mujeres al dar a luz.

También el incremento de los embarazos de alto riesgo en mujeres con patologías serias de base a las que hace unos años se les desaconsejaba la gestación y que hoy, gracias a los adelantos médicos, pueden dar a luz aceptando los riesgos. Estos casos, indica el SES, finalizan generalmente en una cesárea. La existencia de una cesárea previa en la madre que puede aumentar el riesgo de complicaciones en un parto posterior e incluso «factores culturales» pueden ser otras causas.

Respecto al estudio demandado por la Asamblea, está actualmente «en marcha». Desde los Servicios Centrales del SES se recopilan mensualmente todos los datos relativos a los partos, vaginales y cesáreas, además de otros indicadores. «Se valora en el contexto determinado de cada área, con sus características logísticas y demográficas. Todo ello se traslada para su análisis a las gerencias de cada área y se toman las medidas que se entienden oportunas al respecto», detalla.

En cualquier caso, «como indicador de calidad dentro de los objetivos a cumplir», el SES señala que el porcentaje de cesáreas que se practican en Extremadura es «similar» a la media nacional y que continuamente se trabaja en la humanización y los cuidados del parto normal. «Los resultados de las medidas implementadas requieren de tiempo para modificar la tendencia», apunta.

Violencia obstétrica

«La tasa de cesáreas es solo un número, pero un número que nos habla de la calidad en la atención al parto. El tener un porcentaje en el hospital de Plasencia que roza el 50% es un signo alarmante de que las cosas no se están haciendo bien y hay que hacer una revisión del manejo y atención al parto que se ofrece». Son palabras de Tamara Trancón, portavoz del grupo Mujeres de Plasencia y alrededores por un parto respetado, que lucha por mejorar la atención al parto en el Hospital Virgen del Puerto de la capital del Jerte.

No le llegaron a practicar una cesárea, pero Tamara sufrió una "experiencia negativa" en su primer parto y se considera víctima de violencia obstétrica. «Es una forma de ejercer violencia muy sutil, casi invisible, y muchos profesionales no saben que la ejercen. Se caracteriza entre otras cosas por no respetar las preferencias de la mujer, no reconocer su autonomía en el trabajo de parto o el uso de medicalización y prácticas sin consentimiento informado», explica.

Cuenta que su parto no fue respetado ni le informaron de las intervenciones que le iban a practicar. Entre ellas la rotura prematura de la bolsa, episotomía, el uso de oxitocina sintética para acelerar la dilatación y la separación del bebé nada más nacer. «Mi parto no fue respetado ni me informaron de las intervenciones que me hicieron», dice. El niño venía con dos vueltas de cordón, pero eso tampoco se lo dijeron hasta después de nacer.

Ahora acaba de tener a su segunda bebé, que ha nacido en casa porque no quería volver a pasar por lo mismo. «Me sentí anulada e inútil y contribuyó a un posparto donde rocé la depresión», asegura. Otras gestantes optan por el «turismo obstétrico»: un cambio de expediente sanitario a Cáceres o Coria, donde consideran que su parto va a ser más respetado.

Para mejorar la situación, el grupo de mujeres placentinas plantea en primer lugar «eliminar la cultura del miedo» y empoderar a las mujeres. «Poner a la mujer en el centro del proceso, acompañarla desde el respeto y mantenerla informada en todo momento para que tome sus decisiones y que sea ella la que decida el nivel de riesgo que quiere asumir», dice Tamara. También consideran fundamental entender que el parto es un proceso fisiológico y no médico, lo que requiere respetar sus tiempos.

Hace meses el colectivo denunció que en la capital de Jerte se practicaban cesáreas «por protocolo» a las mujeres con covid y lograron constituir una mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Plasencia donde participaron agentes de igualdad, los diferentes grupos políticos y una matrona. También se invitó a la gerencia y profesionales del hospital Virgen del Puerto y aunque declinaron la oferta, sí se comprometieron por escrito a mejorar la atención a las mujeres a la hora de dar a luz. "Estamos esperando los resultados", concluye Tamara.