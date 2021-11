«He escuchado un golpe en la puerta del bar y les he dicho que estaba cerrado. Pero han entrado y me han respondido que para lo que ellos venían a hacer, les daba igual si estaba abierto o cerrado», recuerda Antonio Peña del momento en el que tres hombres han irrumpido en su negocio este viernes mientras él se preparaba para iniciar una mañana como otra cualquiera en el café-bar El Rincón De Tony, que regenta en Villafranca de los Barros desde hace poco más de un año.

Eran las 9.30 de la mañana y la puerta estaba entreabierta, como hace cada día mientras cumple con la rutina de bajar los taburetes desde la barra, poner la televisión del local con música y tomar un café a solas en la barra antes de que lleguen los primeros clientes.

«Me pidió que subiera la música y empezaron a golpear las máquinas tragaperras para sacar el dinero», cuenta

Justo se disponía a disfrutar de ese momento cuando, según su relato, han irrumpido las tres personas en el local, con la cara cubierta, y uno de ellos ha ido directo a él con un cuchillo en la mano con el que le ha amenazado: «Me he dicho que me quedara quieto donde estaba y me ha pedido el mando de la televisión sin dejar de apuntarme con el cuchillo. No ha dejado de hacerlo en ningún momento», recuerda. Como el dispositivo estaba dentro de la barra, el atracador le ha acompañado a recogerlo, sin dejar de intimidarle con el cuchillo, y le ha pedido que subiera el volumen de la música muy por encima del nivel en el que él lo había puesto antes. Entonces los otros dos atracadores han comenzado a golpear con una macheta (una maza de menor tamaño) las dos máquinas tragaperras que tiene en el bar para sacar el dinero que tenían dentro. Antonio Peña, contemplaba la escena con el cuchillo pegado a él y cree que con la música a todo volumen pretendían amortiguar el ruido de los golpes.

La caja estaba vacía

«Cuando han terminado con las tragaperras, el hombre que tenía el cuchillo me ha pedido el dinero de la caja, pero le he dicho que estaba vacía porque el bar llevaba cuatro días cerrado», dice el hostelero, que recuerda que en sus redes sociales había comunicado que el bar no se abriría entre el 9 y el 11 de noviembre por descanso. Ayer viernes, día 12 tocaba volver la rutina. «¿Y si vas a abrir hoy le bar es que no vas a poner dinero en la caja? ¿Dónde lo tienes?», cuenta que le ha insistido el asaltante del cuchillo. Entonces Antonio le ha señalado su bolso, en el que estaba aún los 1.050 euros que se disponía a meter en la caja. «Cuando he ido a darle los billetes he hecho una tontería porque he hecho un poco de pinza con los dedos para tirar del dinero y él ha respondido dándome con el cuchillo en la mano. Me ha hecho un corte, pero me lo podía haber clavado. Ha sido algo inconsciente, una reacción tonta. No sé ni por qué lo he hecho», se lamenta al otro lado del teléfono desde su bar, unas horas después.

«Tengo miedo, pero no me lo puedo permitir, tengo que recuperarme cuanto antes de esto», asegura. Por eso tras presentar la denuncia ante la Guardia Civil ha vuelto a su bar y a su café frío. «El dinero me da igual, estoy vivo. Lo demás no importa», dice ya de vuelta a su rutina.