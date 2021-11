Un pasito más en el conocimiento sobre el Parkinson o, quizás, en la búsqueda de un tratamiento que pueda mejorar o retrasar la enfermedad. Es lo que podría suponer un nuevo hallazgo realizado por el grupo de investigación Park de la Universidad de Extremadura (UEx), que lleva años buscando respuestas a esta patología que afecta a unos 3.000 extremeños. El coordinador de este grupo, el catedrático José Manuel Fuentes, es reacio a lanzar campanas al vuelo cuando se habla de ciencia, pero el grupo acaba de publicar en la revista Cell Biology and Toxicology un estudio importante que tiene como protagonista a un producto extremeño: la jalea real. Se trata de una sustancia con propiedades beneficiosas para la salud ya conocidas, pero ahora se ha descubierto algo más concreto.

Este grupo de investigadores ha comprobado que un peculiar ácido graso de la jalea real es capaz de inducir autofagia celular, un sistema de reciclaje de componentes celulares. «La autofagia es un proceso que permite a las células eliminar los desechos que va produciendo a lo largo del día, es un sistema de reciclaje celular, y nos interesa mucho porque está implicado en muchísimas enfermedades, incluidas las neurodegenerativas», explica Fuentes. De hecho, este grupo tiene una larga experiencia en el campo de la investigación de la autofagia -que la inducen otras muchas sustancias con las que también trabajan-, son especialistas en este proceso celular vinculado a las enfermedades neurodegenerativas y tienen varios proyectos activos en esta línea.

Pero además de ese ‘poder’ reciclador, los investigadores han visto que esa molécula concreta de la jalea real, a la que han denominado QBA, tiene un efecto neuroprotector, que mejora la salud neuronal. Este efecto se ha determinado primero en modelos celulares in vitro y posteriormente en ratones. «Vimos que cuando nosotros coincubábamos con este ácido graso se revertía ese efecto tóxico que produce una de las sustancias más habituales que se utilizan experimentalmente como Parkinson», señala el coordinador del grupo Park.

Al mismo tiempo, en un modelo experimental inferior, se determinó también que este ácido era capaz de prolongar la vida de la mosca de la fruta, un insecto díptero que se alimenta de productos en proceso de descomposición. «Esto es también muy interesante porque este tipo de moléculas, que se llaman miméticos de restricción calórica y que inducen autofagia, se ha comprobado que sirven para prolongar la vida de muchas especies animales», añade José Manuel Fuentes.

Sin sospechas previas

El coordinador del grupo Park, formado por más de una decena de investigadores, muchos de ellos de excelencia, e integrado en el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberned), cuenta que han estado unos cuatro años desarrollando este proyecto de investigación con la jalea real, sobre la cual no tenían sospechas previas. «Como hacemos con otros productos, nos fijamos en este porque la producción apícola en Extremadura es importante y nos pareció interesante explorar en las moléculas de la miel en general y de la jalea real en particular. Había estudios preliminares sobre algunos efectos celulares de la jalea real que nos han servido de soporte para explicar lo que ahora hemos encontrado, pero hemos hecho un trabajo muy intenso de focalizar su efecto sobre inducción de autofagia y neuroprotección».

¿Puede estar más cerca un tratamiento contra el Parkinson? «Esto es un hallazgo científico y punto. Ojalá que pueda ser muy interesante para un futuro tratamiento, pero no puedo decir qué puede suponer. Hemos visto que hay un efecto neuroprotector y ahora hay que seguir investigando más para ver qué es lo que hay detrás y debajo, cuáles son los mecanismos moleculares». Al mismo tiempo, el grupo está estudiando también su posible utilización en otros modelos de enfermedades neurodegenerativas en las que se produce algo parecido que en el Parkinson, es decir, «en las que también se produce una acumulación de agregados de proteínas que se encuentran mal plegadas o alteradas».

Fuentes insiste en que hay que continuar investigando en estos beneficios de la jalea real ahora detectados. «Tenemos que seguir en modelos animales, caracterizando mucho mejor, viendo si atraviesa la barrera hematoencefálica o no. Hemos visto que induce una autofagia muy potente, pero lo hemos visto de momento a través de inyecciones intraperitoneales, tenemos que ver también si ese mismo efecto se produce administrando ese componente en el agua bebida, por ejemplo. Y queremos estudiar modelos de envejecimiento prematuro y ver si podemos retrasar el envejecimiento... De momento vamos a modelos animales durante algún tiempo y al mismo tiempo veremos la caracterización in vitro del mecanismo, porque esto es lo que nos va a conducir a descubrir las dianas moleculares, que es lo que se pretende encontrar siempre en cualquier estudio de este tipo». Porque son esas dianas moleculares, explica, las que hay que tocar después farmacológicamente. «Si no encontramos el origen molecular no vamos a encontrar nunca una solución certera».

Otras líneas de investigación

Además de seguir profundizando en la autofagia y en los beneficios de la jalea real, entre otras sustancias naturales, el grupo Park tiene en marcha otras líneas de investigación interesantes. Estudia los factores etiológicos implicados en el origen del Parkinson y avanza también en el análisis de biomarcadores metabólicos que permitan diagnosticar la enfermedad en una etapa menos avanzada. «Hace un año publicamos un artículo que estamos ahora validando y ampliando. Encontramos un perfil de biomarcadores plasmáticos que diferenciaban enfermos de no enfermos y además lo hicimos en modelos genéticos y no genéticos». El grupo tiene, además, otra línea abierta sobre enfermedades neuromusculares en colaboración con la Fundación Isabel Gemio.