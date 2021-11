Arranca una nueva fase en el proceso de vacunación para hacer frente al coronavirus en Extremadura. Un total de 40.589 extremeños a los que se administró la vacuna contra el coronavirus de Janssen están llamados para recibir una segunda dosis de recuerdo. Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales informan a este diario de que este procedimiento comienza de manera oficial a partir de hoy en todas las áreas de salud de la región, aunque en los días previos ya se llevó a cabo en algunos centros de salud como el de la zona centro de Badajoz.

Cabe destacar que a estos ciudadanos se les inoculará un segundo pinchazo de las vacunas tipo ARN mensajero, que actualmente son las producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna, al menos tres meses después de la primera dosis. La marca que se inyecte a cada usuario dependerá de la «disponibilidad» de dosis que haya en las neveras, aunque previsiblemente a la mayoría se les inoculará Pfizer, ya que es de la que han llegado más viales en las últimas semanas.

Esta campaña de refuerzo para los que fueron vacunados con la monodosis de Janssen no se realizará de la misma manera en todas las zonas sanitarias de la región, ya que en algunas las personas serán llamadas de manera individual por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que acudan a su centro sanitario con cita previa y en otras se harán convocatorias masivas, como en el caso de Plasencia, Mérida, Navalmoral de la Mata y Llerena-Zafra.

En concreto, según la gerencia del área de salud de Plasencia, hoy deben acudir a vacunarse en el recinto ferial El Berrocal los nacidos hasta 1971 incluido y mañana el resto. Por su parte, en el área de Mérida se ha hecho también un llamamiento sin cita previa para que los vacunados con Janssen acudan a recibir la pauta de refuerzo desde mañana y hasta el sábado 20. En el área de Navalmoral de la Mata, la vacunación comenzará también mañana y se prolongará hasta el sábado, en el Hospital Campo Arañuelo. Además, en la de Llerena-Zafra se cita para el jueves, en el pabellón central del ferial de Zafra, a quienes tengan su «médico habitual» en Fuente de Cantos, Calzadilla de los Barros, Bienvenida, Monesterio, Calera de León, Montemolín, Pallares y Santa María de Navas.

La Comisión de Salud Pública aprobó el pasado 26 de octubre la propuesta de la Ponencia de Vacunas de administrar esta segunda dosis de refuerzo. Los primeros destinatarios son las personas de entre 70 a 79 años y después va descendiendo hasta los de más de 40. Este preparado lo recibió un grupo de población a partir de los 40 años (para los colectivos más jóvenes no se recomendaba) y también se destinó a colectivos especialmente vulnerables y de difícil captación como las personas sin hogar, inmigrantes en situación irregular e internos de prisiones. Asimismo, se inoculó a grandes dependientes de difícil accesibilidad, a personas con autismo profundo y enfermedad mental con alto riesgo de agitación por su patología de base.

Esta dosis de recuerdo es recomendable debido a que, según recoge un estudio sobre la eficacia de las vacunas publicado por el Ministerio de Sanidad, Janssen es el suero que presenta menores cifras de eficacia frente al covid de las cuatro autorizadas. Para llegar a esta conclusión se hizo un análisis a un grupo de personas de 50 a 59 años vacunadas en junio, a las que se administraron los cuatro fármacos. Moderna resultó ser la más efectiva frente a la infección y la infección sintomática (87 y 89%, respectivamente), seguida de Pfizer (77 y 78%), mientras que la de AstraZeneca fue del 68% en ambos casos y Janssen de un 64 y un 56%. Quienes recibieron la vacuna de Janssen son el tercer grupo al que se le administrará una dosis de refuerzo, ya que hasta el momento se ha decidido para residentes en los centros de mayores y mayores de 69 años.

Sigue la campaña gripe-covid

La campaña de vacunación contra la gripe en Extremadura sigue en marcha, con la novedad de que este año se está desarrollando de manera combinada con la tercera dosis contra el covid para los mayores de 70 años. El Servicio Extremeño de Salud (SES) estima que unos 90.000 extremeños tendrán que recibir esta doble pauta en las próximas semanas.

El proceso arrancó el pasado lunes en las residencias de mayores y el miércoles en los consultorios locales. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales señala que en todos los centros de salud de la región se da la opción de vacunarse de la gripe a los mayores de 70 años que han sido citados para la tercera dosis. El consejero del ramo, José María Vergeles, manifestó en rueda de prensa que recibir las dos vacunas al mismo tiempo es seguro y que solo hay que hacerlo en brazos diferentes (si no se administran juntas hay que esperar al menos una semana entre una y otra).

En el centro de salud San Roque, de Almendralejo, estuvieron llevando a cabo el pasado viernes este procedimiento vacunal. Diego Nieto, de 73 años, fue uno de los almendralejenses que recibieron la doble pauta. «Me han aconsejado que podía ponerme las dos vacunas a la vez y me las he puesto sin ningún problema, ahora a ver qué pasa», relataba tras haber recibido un pinchazo de la gripe en el brazo izquierdo y del coronavirus en el derecho.

«No me ha importado nada ponerme las dos vacunas a la vez porque lo que me importa es la salud, ni me lo he pensado porque hay que ponérselas», aseguraba Luisa Trinidad Caballero, de 73 años, al salir de la sala en la que le habían vacunado. La almendralejense relató que lleva muchos años poniéndose la vacuna de la gripe porque le resulta «necesaria» y que afortunadamente no le afectaron las dos dosis anteriores de la vacuna contra el coronavirus. También se puso la pauta doble fue Ana Sánchez, quien reconoció que había accedido a las dos dosis a la vez «por no tener que venir otra vez» al centro de salud. «No me ha dado ningún reparo», manifestó.