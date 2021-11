El próximo martes 23 de noviembre, a las seis de la tarde, los alrededor de 570 trabajadores que conforman la plantilla de Unicaja Banco en Extremadura están llamados a participar en una concentración de protesta contra el expediente de regulación de empleo que plantea la entidad bancaria y que supondría prescindir de casi un tercio de ellos y el cierre de 78 oficinas en la región (62 en la provincia de Cáceres y 16 en la de Badajoz). La protesta ha sido convocada por la totalidad de las secciones sindicales con representación en el banco en la región (CESICA, CCOO, UGT, CSIF y CIC) y tendrá lugar en la calle San Pedro de Cáceres, frente a la oficina principal de Liberbank, banco absorbido por Unicaja este verano. Fuentes sindicales aseguran que está previsto fletar autobuses, al menos, desde Plasencia.

Ayer tuvo lugar una concentración frente a la sede de Unicaja Banco en Málaga para protestar contra el ERE, en la que tomaron parte unas 1.500 personas -según fuentes policiales- y algo más de 2.000, según las sindicales, y hoy se ha celebrado una nueva reunión de los sindicatos con la empresa, en la que esta mantuvo la propuesta que había presentado en la anterior cita, el martes por la mañana. Desde la entidad se destacan las "mejoras" en las condiciones de la propuesta inicial sobre las medidas de desvinculación, "bajo el criterio preferente de afectación de voluntariedad", y en las compensaciones que afectan al ámbito de la movilidad geográfica, informa EFE.

El cien por cien de la representación legal de los trabajadores reiteró, no obstante, su rechazo al planteamiento empresarial. “A estas alturas, tras semanas de proceso de negociación, aún no hemos recibido una propuesta concreta, seria y completa, sino trazos deslavazados que no permiten vislumbrar el verdadero calado del ERE”, se subraya desde CESICA, que considera “temerario presentar contrapropuestas que nos puedan perjudicar en el desarrollo de la negociación”. Este sindicato afirma que en el encuentro de hoy el banco reconoció “el éxito de la concentración” organizada en la capital malagueña y también que “su propuesta actual es insuficiente”.

CCOO incide en que, aunque no disponen de toda la información imprescindible, la representación sindical al completo "trabajará en una propuesta conjunta sobre salidas voluntarias, homologación laboral y alternativas a la movilidad geográfica" y propone ampliar el plazo del ERE hasta el 2024 para así evitar las movilidades forzosas.

Por otro lado, UGT valora que ha sido "un día muy farragoso" en la mesa de negociación y que no ha habido avances "tras la pobrísima propuesta de la empresa" presentada ayer y agrega que les acusan de "inmovilismo" cuando, según el sindicato, "no han aportado ni una cuarta parte" de la documentación solicitada por las centrales.

"Nos preocupan muchos los plazos y la cantidad de temas que hay que tratar", insisten estas fuentes, que sostienen que ha habido un "rifirrafe" sobre por qué no se avanza "con acusaciones entre ambas partes" , al tiempo que requieren a la empresa Sagardoy Abogados, representante de la entidad, que aporte toda la documentación antes del viernes.