El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se reunirá con Unicaja para buscar medidas contra la exclusión financiera en Extremadura después de que la entidad haya anunciado un ERE que afectará a un tercio de su plantilla en la región. “Saben que no nos gusta nada lo que está ocurriendo porque tiene su origen en entidades de aquí, que se formaron gracias al ahorro de muchos extremeños”, ha asegurado Fernández Vara en respuesta a una pregunta de la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel en el pleno de la Asamblea.

La líder de la formación morada ha recordado que Cáceres será la provincia española que más sufra las consecuencias del ERE, que además de los despidos plantea el cierre de 78 oficinas en Extremadura, 62 de ellas en la provincia cacereña. Según De Miguel, se trata de un grave problema para el medio rural, donde la mayoría de usuarios de estos servicios son personas mayores con dificultades para acceder a la banca on line y también para trasladarse a otros municipios por el déficit de transporte público.

Así, ha pedido a la Junta que actúe “con contundencia” ya que pese a tratarse de una empresa privada “sus servicios son fundamentales”. De Miguel ha recordado además que los despidos no vienen precedidos por una situación “desastrosa” en la compañía y como ejemplo se ha referido al incremento del sueldo del consejero delegado del grupo en un 25%, con lo que pasará a cobrar 552.000 euros anuales. “Esto es una estafa, una humillación que no les puede salir gratis. ¿Se quedará de brazos cruzados como hizo en 2008 con el ERE de Liberbank?”, ha dicho De Miguel, quien ha instado a Fernández Vara a “alzar la voz” y “dar un golpe en la mesa por Extremadura”.

“La política de opereta no me gusta”, ha replicado el presidente, para quien los problemas “no se resuelven a gritos”. El jefe del Ejecutivo ha señalado que estarán “muy vigilantes” ante un proceso que acaba de comenzar y ha asegurado que se reunirá con Unicaja Banco para “hacerle saber que hay que buscar medidas para que la exclusión financiera no se produzca”. “La manera de intervenir no es dando voces, sino haciendo cosas”, ha señalado. Y en ese sentido, se ha referido a la ley de reto demográfico que en estos momentos está en tramitación en la Asamblea de Extremadura, cuyo artículo 70 “da capacidad de intervención para defender la lucha contra la exclusión financiera”.