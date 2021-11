Una realidad son los usuarios que específicamente han mostrado su rechazo expreso a la vacuna y así consta en los registros oficiales, y otra las personas que, en general, no han recibido las dosis contra el covid porque no han acudido a la cita «o no han dado señales de vida, de manera que no se sabe nada de ellas». Así lo manifiestan desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

De este modo, en la región la tasa de inmunización llega al 95% (la mayoría ha recibido la pauta completa, pero hay otros que solo un pinchazo porque ya habían pasado la enfermedad); que dicho de otra manera significa que hay un 5% de población vacunable (los mayores de 12 años) que no tiene defensas contra el virus, por lo cual está más expuesta a poder contagiarse y contagiar a su entorno.

¿Qué significa ese porcentaje? Casi 48.000 extremeños (básicamente como si a Plasencia entera y algunos pueblos cercanos no hubiera llegado ninguna dosis). A los que habría que sumar la población infantil que aún no ha entrado en el plan oficial de vacunación porque no hay ninguna fórmula aprobada para ese sector edad, el cual se considera menos vulnerable al virus.

Desglose de datos

De manera oficial solo un 0,6% de los extremeños ha dicho ‘no’ a la pauta contra el coronavirus. En este porcentaje se incluyen los que se han negado por decisión propia, que son 5.858 personas; más otros 1.790 que han alegado motivos concretos: por excepción médica, por haberse vacunado en el extranjero o porque la inmunización está contraindicada. En total, 7.648 usuarios.

Pero existe ese otro 4,4% (para llegar al 5%) que no aparece ni como personas vacunadas ni como rechazadores, simplemente no están. Y suponen unas 40.000 personas.

Aún así, con un 95% de cobertura vacunal, Extremadura tiene inmunidad de grupo, esto es, la máxima protección posible para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Al menos de momento. Es el argumento clave para no aplicar restricciones ni exigir el pasaporte covid en ningún supuesto.

Sí se va a continuar con la campaña de dosis de refuerzo en la población más vulnerable. Ya se ha actuado en las residencias de ancianos y en los mayores de 70 años. Está en marcha la segunda dosis para los que recibieron Janssen. Y en breve se aplicará la tercera dosis a sanitarios y mayores de 60.