Las comidas y cenas navideñas vuelven con más fuerza que nunca. Después de que el pasado año apenas pudieran celebrarse a causa de la pandemia de coronavirus, los grupos de amigos, familiares y compañeros de empresas tienen muchas ganas de volver a reunirse alrededor de una mesa en unas fechas tan señaladas como las Navidades. A día de hoy, la realidad es que ya son muchos los establecimientos hosteleros de la región que tienen casi el 100% de ocupación para los fines de semana previos a Nochebuena, incluso también registran reservas para el último de noviembre.

La subida del precio de los productos de alimentación, de la luz o del gas hará que este año los precios de los menús de Navidad también se eleven en algunos casos, aunque no de manera significativa ni generalizada. En la actualidad, las perspectivas son muy positivas en cuanto al volumen de negocio previsto para el periodo navideño, si bien, desde el sector hostelero se muestran cautos a la espera de ver cómo evoluciona la situación epidemiológica, ya que temen que un aumento del número de los contagios pueda acarrear de nuevo restricciones.

Sobre esta cuestión, cabe recordar que el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, descartó el pasado martes que en la región se fueran a adoptar de momento nuevas medidas para hacer frente al coronavirus, y sí volvió a apelar directamente a la «responsabilidad y el autocontrol» de los ciudadanos de cara a las semanas que vienen marcadas por las celebraciones. «Estamos positivos a la hora de poder sacar el trabajo y recuperar lo que se ha perdido», sostiene Antonio Martínez, presidente de la Asociación Regional de Hostelería y Turismo (Setex). «Ya hay muchas reservas para Navidad, posiblemente al mismo nivel que antes de la pandemia en estas fechas porque la gente tiene muchas ganas de salir», añade Martínez, quien reconoce que la hostelería «lleva unos meses muy buenos porque se está ganando dinero».

El presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi, explica que «la costumbre de reservar con tanta antelación venía produciéndose ya antes de la pandemia, incluso se hacían reservas a finales de noviembre para evitar tantas aglomeraciones». «En los fines de semanas previos a Nochebuena es en donde se aglutinan el mayor número de peticione», señala Parodi, al tiempo que destaca que los clientes prefieren las comidas a las cenas. Las perspectivas para Navidad son buenas, pero en diciembre siempre nos han permitido ampliar los horarios un par de horas y ya se la hemos solicitado a la Junta de Extremadura», sostiene. A su juicio, con los horarios actuales de cierre (1.30 horas entre diario y 2.00 el fin de semana), no se pueden celebrar bien las cenas porque «media hora antes hay que echar a la gente». «Ya tendría que haber habido algún pronunciamiento», apunta. Desde el Gobierno regional responden, a preguntas de este diario, que no es competente en materia de ampliación de horarios, ya que «ahora mismo no hay restricciones y lo que existe es la regla de las seis emes (básicamente la recomendación usar mascarilla y distancia de seguridad)».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida (Abacare), Paulino Álvarez, afirma que en torno al 80% de la restauración emeritense ya tiene reservas para las comidas navideñas y que entre el 15 y 18 de diciembre están casi al completo, sin embargo, asegura que hay «mucha incertidumbre» por no saber qué medidas se van a tomar si vuelve a subir la incidencia de contagios. «A un mes de las Navidades no hemos conseguido que la Junta nos diga que vamos a poder trabajar con normalidad, sin restricciones», lamenta.

«Ya hay bastante movimiento de reservas, pero sobre todo desde el último fin de semana de noviembre», indica el presidente de la Asociación de Hosteleros de Badajoz, José María Pérez. «Este año no queda más remedio que tocar los precios porque no vamos a trabajar a pérdidas, que ya hemos tenido bastantes», subraya.