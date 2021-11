En Vuelve la Moska, un restaurante situado en el número 14 de la calle República Argentina de Badajoz, tienen muy buenas perspectivas de cara a las fiestas navideñas. Su propietario, Juan Carlos Sola, asegura que este año las reservas para comidas y cenas de Navidad «se están moviendo mucho y con mucho tiempo de antelación». «Parece que la gente este año no se quiere quedar sin cena ni comida de empresa, de hecho, ya hemos tenido algunas reservas y los fines de semana están ya prácticamente ocupados», afirma. El hostelero relata que el pasado año, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, se tuvieron que cancelar la mayoría de las reservas, no obstante, para las Navidades venideras la situación pinta bastante bien. «Creo que van a ser buenísimas y todo va a salir muy bien si no se tuerce nada ni hay nuevas restricciones», asegura.

Con respecto al estado de las reservas para las comidas navideñas, Sola destaca que «el fin de semana del 11 de diciembre es el más fuerte que tenemos hasta el momento». «Casi todos los clientes prefieren cenas, sobre todo los fines de semana, por lo típico de salir a tomarse luego alguna copa», explica. Sobre los precios de la carta, reconoce que han tenido que subirlos «unos 30 o 40 céntimos porque ha subido todo, el alcohol, los ibéricos y demás». Por último, indica que disponen de unos menús navideños por 28 y 34 euros, unas cantidades «asequibles».