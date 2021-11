No hacía falta tener un termómetro en la mano para saber que ayer habían bajado las temperaturas. Hasta cinco grados menos en algunos puntos de la región. La culpa la tiene una nueva DANA, las siglas de Depresión Aislada en Niveles Altos, que se ha instalado en la península, dejando el primer temporal de frío en España y también las primeras nevadas de la temporada.

Hay varias provincias españolas en avisos amarillo y naranja, entre las que no están las extremeñas. «No tenemos previsto avisos para los próximos días, va a hacer más frío pero aquí la situación nos va a afectar menos, será más atenuada que en otros puntos del país», señala Manuel Lara, meteorólogo de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no descarta que pudieran producirse las primeras nevadas en los puntos más altos de la comunidad, como Tornavacas o Piornal. También podrían producirse precipitaciones, pero serán atenuadas.

Lo que sí se notará especialmente será una caída de las temperaturas, de entre tres y cinco grados, que además se sentirá en mayor medida porque el pasado fin de semana temperaturas relativamente altas. Así, se espera que los termómetros más elevados oscilen hoy entre los 10 y los 12 grados centígrados del suroeste de Badajoz y Campo Arañuelo y estarán por debajo de los 10 grados en el resto de la comunidad, según las previsiones de la Aemet. Las mínimas estarán entre 1 y 3 grados centígrados de madrugada en las zonas de la Siberia extremeña y el norte cacereño, pero no se prevé que se produzcan heladas en zonas llanas.

No obstante, aunque la situación en la región sea más tenue que en otros puntos del país, Lara recuerda que hay provincias limítrofes donde sí están activos avisos, por lo que recomienda estar informado y precaución a las personas que tengan que desplazarse estos días.