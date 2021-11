La Comisión Jurídica ha resuelto que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de la licitación del concurso de transporte sanitario se debe anular porque uno de los criterios de adjudicación que recoge entiende que es nulo y eso afecta a todo el proceso. El órgano ha estimado parcialmente cinco de los ocho recursos que se habían presentado y uno de ellos es el de la empresa Nuevas Ambulancias Soria SLU que pedía, entre otras cuestiones, la supresión de un criterio de adjudicación automático que hace referencia a la «subcontratación a favor de empresas de inserción social o centros especiales de empleo». La empresa argumentaba que no había justificación de ese criterio en el expediente y que no debía incluirse porque no «guarda relación con el objeto del contrato».

La Comisión Jurídica comparte esa consideración, entiende que ese criterio de adjudicación contraviene en este caso la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y por tanto lo anula, lo que anula el pliego de condiciones administrativas al completo, según argumenta. Entiende que, en base a la doctrina y la jurisprudencia actual, «la declaración de nulidad de un criterio (de adjudicación) supone la modificación de los criterios que van a ser tenidos en cuenta para determinar la oferta económicamente más ventajosa», lo que altera todo el proceso . La comisión considera por eso que esta anulación pone por un lado en desventaja a los licitadores que hubieran tenido en cuenta el punto que se está eliminando; pero también esgrime que se pueden sentir ahora dañados otros operadores que no presentaron proposición a la licitación inicialmente, pero que después de modificarse los criterios destinados a determinar la oferta económicamente más ventajosa sí podrían estar interesados en participar en ese procedimiento.

Otros recursos

La Comisión Jurídica ha estimado parcialmente además otros cuatro recursos que suponen modificaciones puntuales de algunas cláusulas y ha desestimado los que presentaron las organizaciones sindicales USO, UGT y CCOO, que pedían la retirada de los pliegos. La respuesta a todos ellos se ha detallado en un único escrito de resolución que tiene 126 páginas, un volumen poco habitual en este tipo de resoluciones según las fuentes jurídicas consultadas.

En el documento, la comisión levanta la suspensión del procedimiento que había dictado en dos acuerdos del pasado mes de septiembre y pide a la Dirección General de Planificación Económica del SES, como órgano de contratación, que le comunique las actuaciones que llevara a cabo «para dar cumplimiento a esta resolución», que agota la vía administrativa. Se puede interponer recurso ante la sala del Contencioso-Administrativo del TSJEx.

Las consecuencias dependen ahora de las decisiones que tome la Consejería de Sanidad al respecto. Ayer únicamente afirmaron a preguntas de este diario que la resolución «está siendo analizada por el departamento jurídico».