Hay déficit de médicos en general, pero son cerca de 3.000 los facultativos que se han inscrito para participar en las oposiciones que convocó el pasado octubre el Servicio Extremeño de Salud (SES). En juego hay un total de 581 plazas fijas de médicos de distintas categorías y especialidades para la sanidad regional y el proceso selectivo avanza.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer distintas resoluciones con los listados de aspirantes admitidos y excluidos. Los más numerosos son los de la categoría de Médico de Atención Primaria, que cuenta con una oferta de 128 plazas fijas a las que se han inscrito 495 profesionales. A esta le siguen Médico de Urgencias Hospitalarias, con 37 plazas en juego y un total de 281 médicos inscritos.

Y entre los facultativos especialistas de área, destacan dos especialidades: Medicina Interna con 216 aspirantes inscritos para 25 plazas ofertadas y Análisis Clínicas con 156 admitidos. También superan el centenar de inscritos las especialidades de Farmacia Hospitalaria (155 aspirantes); Cardiología (136 admitidos para optar a 28 plazas fijas);Pediatría (137 profesionales inscritos para 27 plazas ofertadas);y Obstetricia y Ginecología (con 111 aspirantes para 29 plazas).

En el lado contrario, es decir, las especialidades con menos profesionales inscritos, destacan Radiofarmacia (dos personas), Cirugía Plástica y Reparadora (11 aspirantes), Cirugía Torácica (otros 11 inscritos), Medicina del Trabajo (con también once admitidos) y Cirugía Oral y Maxilofacial (con 14 opositores apuntados).

También constan 125 candidatos para las 18 plazas ofertadas de Médico de Urgencias de Atención Primaria y otros 90 inscritos para optar a las 35 plazas de pediatría en equipos de Atención Primaria.

Todavía no hay fecha para la realización de los exámenes, pero se prevé que puedan celebrarse a partir de la próxima primavera. El SES espera que este proceso ayude a estabilizar el empleo sanitario y a cubrir las necesidades de facultativos que se dan en todo el territorio nacional. No obstante, hay que recordar que en este año once 11 médicos que habían logrado una plaza en el SES tras aprobar su oposición han renunciado a ocupar sus puestos.