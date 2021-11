Sociedad Cooperativa Agraria de Losar de la Vera (Coolosar) produce queso de cabra en todas sus variedades, llevando los aromas y sabores de las estribaciones de la Sierra de Gredos a su mesa. Entre otros produce el Veratino Fresco, Veratino Tierno, Veratino Semicurado, Veratino Curado, Kicla, Quesuco Verato, Veratino Crema para Untar y Tío Aurelio, en homenaje al maestro quesero que tantos años trabajó en Coolosar y que tanto aportó a su producción. Este queso sobresaliente presenta un sabor intenso, pronunciado y distinguido, con un toque ácido que recuerda las más profundas tradiciones de los ganaderos de la Sierra de Gredos. Los quesos de Coolosar son muy apreciados en todo el país.

Actualmente, se trabaja en la ampliación de esta oferta con el Veratino Azul.

Peligros

El gerente de Coolosar, Cándido Barrera, alerta de dos peligros que acechan a la producción quesera extremeña y al sector agrícola en general: el relevo generacional y los quesos que se venden como «de cabra» sin serlo totalmente, en un claro ejemplo de competencia desleal.

«Muchos productores – asegura el gerente de Coolasar— echan un poco de leche de cabra a la leche de vaca y ya se considera que el queso es ‘de cabra’. Entendemos que la normativa de consumo debería ser más cauta con respecto a ese tema. Cuando se utiliza leche de cabra al cien por cien sí es queso de leche de cabra. Y cuando es mezcla, es queso de mezcla. No vale poner porcentajes. Estas cosas hacen más daño de lo que pensamos, tanto al consumidor como a la industria que hace bien las cosas. Cuando mezclamos leche de varias especies todo se diluye. Si etiquetamos un queso de cabra con solo un 5 por ciento de leche de cabra se trata de un engaño».

Por otro lado, el gerente de Coolosar también alertó sobre la ausencia de relevo generacional en el sector ganadero. «Afortunadamente los precios de la leche están bien ahora mismo, pero eso no va a ser eterno. No me sirve de nada pagar cuatro subvenciones. Hay que hacer algo para garantizar que el ganadero tuviera siempre un respaldo económico para su explotación. Las granjas deben modernizarse y hay que apoyarlas para que la calidad de la leche sea constante. Ganadero que se jubila es ganadería que se pierde», afirma Cándido Barrera, gerente de Coolosar.