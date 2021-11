«Estamos en un país igualitario pero nadie hace nada por las jugadoras. Sería imposible que un convenio laboral expulsara por sexo y en el deporte esto sí ocurre». Lo denuncia María José López González (Guareña, 1967), una abogada que lleva más de 20 años trabajando en el campo del Derecho deportivo y relaciones laborales. Esta extremeña lo tiene claro: «El deporte femenino sufre un trato discriminatorio y segregacionista».

Son varias las causas a las que apunta la letrada pero la gran mayoría se resumen en una raíz común: «El derecho laboral no ha llegado al deporte y esto lleva a la precariedad de las mujeres deportistas. No tienen convenios salvo en el caso del fútbol, que lo conseguimos el año pasado. No tienen normas jurídicas para facilitar la maternidad o la conciliación, incluso en el caso de una lesión, no tienen vida laboral», expone.

El caso de Leire Olaberría

Un caso paradigmático de esta discriminación es el de la ciclista guipuzcoana Leire Olaberria, medalla de bronce en ciclismo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y de quien López es abogada. Olaberria fue madre en 2016 y volvió a competir al año siguiente. Sin embargo, se encontró con un obstáculo extradeportivo inesperado: la imposibilidad de seguir amamantando a su bebé mientras competía con el equipo nacional. «No sólo no se le dio facilidad para conciliar maternidad y competición sino que se le sustituyó por otra mujer y con esto último se escudan en que no hubo discriminación. Ahora el caso lo tenemos en la Audiencia Nacional», explica López.

Es por historias como estas por las que la abogada extremeña subraya que «está claro que el deporte femenino ha evolucionado y ahí están las medallas pero todo esto se debe acompañar con una legislación».

Ligas profesionales

El de Olaberria no es el único caso que lleva en la actualidad la letrada extremeña, que es también abogada del sindicato AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), y que también litiga para que a las jugadoras del Rayo Vallecano se les reconozcan los mismos derechos laborales que a sus compañeros varones. «En la Liga femenina de fútbol conseguimos el reconocimiento de un convenio colectivo. Teniendo en cuenta que en esta competición hay bastante diferencia entre los ocho primeros equipos de la tabla y los otros ocho, hemos superado muchas situaciones precarias pero aún tenemos que seguir luchando», dice López.

Y la principal batalla que se libra en este momento es la profesionalización de la liga femenina de fútbol: «El Consejo Superior de Deportes está siendo muy paciente con muchos clubs y consideramos que si fuera fútbol masculino no permitirían que se demoraran tanto», expone.

Esta profesionalización significaría mayor reconocimiento de la competición, más derechos para ellas y más visibilidad de esta disciplina.

«Se dice muchas veces que el fútbol femenino no interesa, pero también es cierto que en la última semana que no hubo competición masculina la Quiniela, que es gestionada por el Estado, en lugar de incluir los partidos femeninos, algo que llevamos pidiendo hace mucho tiempo, pone partidos de selecciones o ligas extranjeras», señala. «La inclusión en la Quiniela aportaría tanto visibilidad como un retorno económico», remacha

Políticas públicas

La Quiniela es solo un reflejo más de lo que, según denuncia López, es la dejadez de las administraciones en relación a la situación de estas mujeres: «Las Administraciones no lo conocen, ni les interesa, y eso que no es solo un tema laboral sino también de igualdad. Les encanta hacerse fotos con las medallas pero en este ámbito no quieren entrar. El deporte es un escenario aparte», lamenta y recuerda que «los deportistas son ciudadanos de derecho».

López González es también autora de Mujer, discriminación y deporte, un libro en el que desgrana todos estos puntos con más ejemplos y donde también apunta a la discriminación que sufren las mujeres en base a su sexo. Es decir, el machismo, también presente en el deporte.

«Todavía falta que la sociedad se acostumbre a la incorporación de la mujer al deporte y que se sancionen comportamientos de violencia de género. Que se conceptúen como delitos de odio y así no queden solo en sanción, sino que también vayan por lo penal», pide.

López también avisa de la importancia de analizar la posible incorporación de personas trans en las categorías femeninas: «Todas las personas tienen derecho a practicar deporte, eso debe quedar claro. Otra cuestión es cuando un hombre se autoidentifica mujer y quiere entrar en una competición femenina. Hay que estudiarlo porque es injusto en el ámbito deportivo porque los varones parten con una ventaja competitiva», señala.

Ley del deporte

Por todas estas cuestiones López, en representación de la AFE, está reuniéndose con Trabajo y presentando alegaciones para el anteproyecto de ley del Deporte. «El mundo del deporte está segregado. Por ejemplo, el decreto 902/2020 para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres no es aplicable», lamenta.

Todos estos condicionantes hacen que de 66 federaciones deportivas en todo el país, solo dos estén presididas por mujeres: «Ellas no continúan con sus carreras deportivas por todas las trabas y eso desemboca en que tampoco desarrollen una carrera profesional», explica López.

Esta abogada continúa con su determinación de revertir todas estas situaciones injustas. Para que las mujeres puedan seguir logrando éxitos deportivos. Pero con sus derechos.