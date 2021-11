«No podemos alegremente emitir un papelito para ir a comprar toallas a Elvas porque nos han comprado el test de antígenos. En Cáceres somos más rigurosos y más serios y no hemos hecho ese documento. Y hemos enviado una circular a los colegiados para que no lo hagan». Quien se expresa es Pedro Claros, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. Sus declaraciones son una respuesta a su homólogo pacense, Cecilio Venegas, quien el pasado lunes explicaba que las farmacias tenían la posibilidad de dar un documento informativo al cliente que comprara un test y diera negativo. Ese citado documento serviría para informar oficialmente a las autoridades de Portugal; el Gobierno luso tenía previsto pedir a quienes cruzaran la frontera tanto el certificado de vacunación como un test (no valían los auto-test). La medida se ha suspendido (ahora ya solo será necesario el pasaporte covid), pero durante varios días ha provocado que se dispare la venta de estos test, especialmente en las farmacias de Badajoz, debido a aquellos extremeños que tenían previsto pasar el puente de diciembre al otro lado de la Raya.

«El colegio de Cáceres por respeto a sus colegiados y a la población que atiende no lo ve con buenos ojos porque no tenemos esa competencia, esa competencia la tiene un laboratorio de análisis (una clínica privada) o el SES. Si hay un problema internacional porque un español contamina en Elvas y lo han dejado pasar con un documento que ha hecho una farmacia de Burguillos del Cerro, pues tenemos problemas». Las palabras de Claros explican las quejas de varios clientes de por qué en las farmacias de Cáceres no han podido obtener ese documento informativo.