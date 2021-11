Tras el anuncio de la puesta en marcha de 32 nuevas aulas de Infantil (con 541 plazas) para alumnos de 1 a 3 años que comenzarán a funcionar en enero, vuelve la polémica. La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) acusó ayer a la Junta de Extremadura de «engaño»: «hasta hace poco se promocionaba la apertura de centros de educación infantil privados para promover la educación infantil y la conciliación de las familias de la región, pero ahora quieren utilizar los fondos europeos de recuperación económica para destruir nuestros centros educativos porque ya no les hacemos falta». Ponen como ejemplo Talayuela, donde existen en la actualidad dos centros privados y la apertura de aula gratuita puede comprometer a estos negocios, dice Juan Ruiz, presidente de Aceigex.

El sector denuncia que con esta decisión la Consejería de Educación intenta imponer un modelo educativo «ideológico único y excluyente» para primar la educación pública frente a la privada y la concertada. Por eso, solicitan que se ofrezca a las familias la posibilidad de elegir plaza en igualdad de condiciones, es decir, que se oferten tanto plazas públicas como privadas de forma gratuita, «para que podamos tener una educación infantil más diversa. Así las familias con menos recursos también podrán elegir otras opciones educativas si la oferta pública no es la que quieren para sus hijos», señala el colectivo. Recuerdan que en las guarderías públicas abiertas se paga en función de la renta de la familia, pero «ahora en los colegios será gratis. No tiene ningún sentido». En las privadas suele oscilar sobre los 150 euros mensuales.

Por ahora no prevén llevar a cabo protestas ni huelga, como sí hicieron el pasado verano, aunque no descartan alguna concentración y no dejarán de reivindicar su espacio, señala Ruiz.

21 millones hasta 2024

Entre otras razones, la asociación que aglutina a unos 80 centros de infantil privados de la región, denuncia también que el plan anunciado por la Junta supone un «despilfarro» de dinero público en plazas que no se necesitan (21 millones hasta 2024). «Ahora mismo tanto los centros públicos como los privados cuentan con cientos de plazas libres y se han cerrado centros en los últimos años por la baja natalidad». Pone dos ejemplos: Los Bodegones en Mérida y la guardería del Hospital Perpetuo Socorro. Añade, además, que solo con los 6,3 millones que se destinarán al programa en el 2022 para crear 541 plazas públicas, se podrían crear 3.000 plazas en los centros privados «y aún así sobraría dinero para abrir aulas en aquellas zonas rurales donde no hubiese centros educativos».

Por eso creen que la mejor forma de combinar ambos sectores, público y privado, es ofrecer todas las plazas actuales de forma gratuita para todas las familias interesadas e ir creando más plazas conforme crezca la demanda. «Sale mucho más económico invertir en las emprendedoras extremeñas».

Por su parte, desde la Junta, la consejera de Educación, aseguró el pasado viernes que ambos modelos pueden convivir. «Hay espacio para todos», dijo, aludiendo a que apenas el 37% de los menores extremeños de 0 a 3 años están escolarizados en centros públicos en la actualidad.