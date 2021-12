La muerte de Sofía Tato Pajares, de 41 años, en Arroyo de la Luz, el 24 de agosto de 2017, no fue por violencia de género como así se recogía en el reportaje publicado el pasado domingo en este periódico donde se indicaban todos los casos contabilizados bajo este supuesto en Extremadura desde que en 2003 se abrió el registro oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

El listado facilitado por la administración autonómica a este diario incluía este caso junto a otros once, pero según la sentencia dictada por el tribunal del jurado 123/2020, de 25 de junio, la muerte de Sofía Tato no puede encuadrarse bajo este supuesto dado que, según expone, «no resultó probado que (su entonces pareja) Santiago Cámara Padilla asestara una puñalada a Sofía Tato Pajares ni en el pecho, ni en espacio alguno de su anatomía, desconociéndose el modo en que se produjo». La sentencia, dictada por unanimidad, deja claro que no existió asesinato y resulta absolutoria no porque se estimara defensa propia, sino «como consecuencia de que no se probó que (el acusado) fuera el autor de la lesión que le causó la muerte».

Cabe señalar que Santiago Cámara Padilla requirió ingreso hospitalario, pero no por sufrir una herida en el tórax, sino por las distintas lesiones sufridas como consecuencia de haberle asestado Sofía Tato Pajares varias puñaladas cuando dormía y que alcanzaron la región escapular izquierda, así como el hombro y el costado izquierdo.