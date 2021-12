Millones de puntos de luz led repartidos entre guirnaldas, arcos, letreros luminosos, carteles, ornamentos 3D y figuras gigantes en forma de árboles navideños o estrellas, según el caso; pero no hay más que darse un paseo para constatar que, si bien la Navidad ha iluminado ya desde hace días el centro de las ciudades, los barrios continúan a media luz en la mayoría de los casos o a oscuras en otros, y no solo por su situación periférica. «Tenemos solo un letrero en la rotonda de la entrada al barrio y es un poco triste, porque al final no da ambiente de Navidad», lamenta Carlos Luengo, presidente del colectivo vecinal de El Junquillo en Cáceres. Es uno de los 12 carteles de Feliz Navidad, que incluye la ornamentación de la ciudad para este año, con un total de 960.000 puntos led.

Las luces de Navidad no son ni han sido la principal reivindicación de esta barriada en expansión que recibió en 2012 a los primeros vecinos en tres edificios y que ha duplicado ya el número de bloques de viviendas: «Las luces son luces y punto», dice Luengo. Pero la iluminación ornamental en estas fechas sí ha sido una reivindicación más de esta asociación, durante varios años, sin que ninguna corporación la haya llegado a atender realmente, más allá de algún detalle en la entrada. «No estaría mal tener algo más de luz, que siempre da más alegría». No hay convocatoria oficial de la asociación, pero algunos vecinos ya llevan varios años engalanando balcones y ventanas para contribuir al ambiente navideño. «Hay un cartelito, como siempre. Podría mejorarse porque esta zona comercial atrae a mucha gente» JUAN MERINO - Presidente vecinal del distrito Norte (Cáceres) También lo hacen en los barrios del distrito norte cacereño, otra de las zonas en expansión. «No queremos parecernos a Vigo, pero dos luces en un barrio de más de 3.128 habitantes... merece algo mejor», se quejaba en las redes sociales la Asociación de Vecinos Urbanización Cáceres el Viejo. El presidente vecinal de Residencial Gredos y del distrito norte, Juan Merino, se lamenta de que un año más tienen «la iluminación de siempre, un cartelito a la entrada de cada barrio». «Hay rotondas en esta zona que podrían iluminarse más porque también hay zonas comerciales por aquí que atraen a mucha gente en estas fechas», apunta. «Aquí termina la Navidad» En el colectivo de Vía de la Plata, uno de los barrios céntricos, se quejan de que «la Navidad termina aquí», expresa Víctor Jiménez Bernardo, presidente en funciones de la asociación vecinal. La iluminación especial en esta zona llega hasta el final de la calle Gil Cordero, coronada íntegramente con arcos, justo hasta el punto en el que arranca este barrio. «Y eso que es una zona con mucho tránsito, con un hotel importante, el centro comercial, bares, restaurantes... Se podría hacer un poco más para que se luciera, pero no tenemos más que un cartel en un acceso y un adorno en alguna rotonda», se queja. «Nos propusimos que La Antigua brillaría con luz propia. Y hacemos papeletas para pagar las luces» LUIS VALIENTE - Presidente vecinal de La Antigua (Mérida) Donde han pasado a la acción es en Mérida. A la barriada de La Antigua, con más de 3.000 vecinos, no llegaba la iluminación ornamental de Navidad. Hasta el año pasado. En 2020 la asociación de vecinos y el comercio de la zona decidieron sufragar sus propias luces. Este año han repetido la iniciativa, que inauguraron el pasado viernes con una veintena de arcos en las avenidas de Juan Carlos I, Marqués de Paterna y San Luis y adornos en la plaza del Padre Panero, donde fueron los actos de la iluminación especial. En Mérida el alumbrado de Navidad se inauguró el pasado 26 de noviembre con medio millón de puntos led y un gran árbol que preside la plaza de España. «Entiendo que somos muchos barrios y que los ayuntamientos no pueden atender las demandas de iluminación de todos. Pero nosotros queríamos luces de Navidad. Y como no las teníamos, decidimos buscar la forma de conseguirlas por nuestra cuenta», explica Luis Valiente, presidente del colectivo vecinal de La Antigua. El año pasado debutaron con la iniciativa acuñando la expresión «La Antigua brillará con luz propia», recuerda. Para sufragar los gastos, hace dos meses que pusieron a la venta papeletas por un euro en los establecimientos del barrio. Con el dinero recaudado, la aportación de los socios y la ayuda de los negocios, han contratado la iluminación, aunque el ayuntamiento les ha ayudado con la tramitación y «se ha comprometido a hacerse cargo del consumo», explica Valiente. No han hecho lo mismo en la zona de Nueva Ciudad, el barrio más grande de Mérida, con más de 18.000 vecinos. «Hace tres años la gente se quejó porque pusieron pocas luces y, a partir de ese momento, no hemos tenido ya más. No hay nada», lamenta el presidente del colectivo vecinal, Óscar Rueda. «Es la barriada más grande de Mérida, digo yo que algo se podría poner. Pero hace tiempo que todo lo concentran en el centro», se lamenta. Un millón de puntos leds para la Navidad Lo mismo pasa en la ciudad de Badajoz, donde la iluminación especial de Navidad incluye 1.124.571 puntos de luces led este año, que engalanan más de medio centenar de calles, rotondas y plazas con 238 arcos, 120 árboles con guirnaldas, 17 letreros, 31 figuras de suelo, 21 motivos colgantes y un gran cono en la plaza de España. Pero ni uno de esos puntos de luz está brillando en las calles de La Pilara, una barriada en desarrollo que tiene ya un millar de vecinos. Allí el colectivo vecinal ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que sean las propias familias las que engalanen sus casas y contribuyan a crear el ambiente navideño en el barrio. «No tenemos ni la luz con la letra ‘B’ de Badajoz. Nos hemos quejado, pero ya no se puede hacer nada» JORGE VÁZQUEZ - Presidente vecinal en La Pilara (Badajoz) «No tenemos ni el letrero con la letra ‘B’, de Badajoz, que han puestos en otros barrios como Valdepasillas o Cerro Gordo. Nos hemos quejado, pero nos dicen que ya no se puede hacer nada este año, porque la iluminación se planifica en verano», cuenta por teléfono Jorge Vázquez, presidente del colectivo vecinal de esta zona residencial de la ciudad. «Como tampoco tenemos tiendas ni bares, no hay nada que le dé un poco de ambiente navideño. Por eso hemos pedido a los vecinos que participen y ayuden a dar un poco de alegría al barrio, que hace falta con lo que llevamos y lo que parece que nos va a venir también esta Navidad», argumenta. Cerro Gordo sí que tiene a la entrada del barrio una letra ‘B’ de luz. Pero en una zona en la que viven unas 7.000 personas, la asociación de vecinos considera que se debería hacer un esfuerzo mayor. «Es un barrio joven, con muchos niños. Lo que pedimos, lo pedimos por los niños, para crearles la ilusión de la Navidad», sostiene Óscar Osorio, presidente vecinal. Lo que le habían pedido al ayuntamiento es que se mejorara la ornamentación navideña, con algún adorno en la plaza del barrio o algún árbol con luces. Pero también en este caso, la respuesta ha sido que la planificación se hace antes del verano y que ya no hay tiempo de modificar la distribución de las luces. «El año que viene lo pediremos en abril, a ver si es posible que nos hagan caso», apunta. De momento intentarán mejorar el ambiente con un concurso de balcones en el que quieren implicar a los vecinos y animarles a decorar el exterior de sus casas. «Solo hay un arco en una de las entradas del barrio. Nunca nos escuchan cuando pedimos algo» JUAN BENITO - Presidente vecinal de Ciudad Jardín (Plasencia) Un arco con luces Desde Plasencia, el presidente vecinal de Ciudad Jardín, Juan Benito, dice: «El único adorno que tenemos es un arco con luces en una de las dos entradas del barrio». La barriada cuenta con casi medio millar de vecinos en casas unifamiliares y es una zona que sigue creciendo con nuevas promociones en marcha. «Nunca nos escuchan y cada vez que pedimos algo nos sale a colación que no hay dinero por el tema de las huertas. No tenemos ni sede vecinal», se queja Benito. Así que tampoco le ha sorprendido que en el reparto del medio millón de leds que se activaron el pasado jueves para la iluminación especial, a ellos apenas les haya tocado apenas un puñado; aunque solo dé para que el ambiente navideño impregne uno de los umbrales del barrio.