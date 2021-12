«De los cuatro becerros que voy a vender, lo que me paguen por uno de ellos irá destinado a cubrir los gastos extraordinarios que han supuestos las limitaciones por la lengua azul». El lamento es de Lola Toro Alvarado, ganadera de Alburquerque titular desde hace 28 años de una pequeña explotación familiar de vacuno, con poco más de medio centenar de animales. En sectores como este se acumulan los problemas y las pérdidas. Arrastran una crisis de precios de largo recorrido, otra más reciente derivada de los sobrecostes de producción y en el último año de pandemia se quedaron sin un plan específico de ayudas a pesar de las pérdidas que les acarreó el parón en la restauración. La vuelta de la lengua azul a la región y lo que ello conlleva es la gota que colma el vaso. «La lengua azul es lo que nos faltaba ya. Todo son pérdidas», insiste la ganadera, que ha visto como de la noche a la mañana, su ganado y el de otros compañeros quedaba inmovilizado por las restricciones derivadas de los focos que han vuelto a aparecer este otoño, tras cuatro años libre de casos.

El pasado mes de marzo, el Ministerio de Agricultura declaraba Extremadura como zona libre de lengua azul. Pero la flexibilización de las medidas que eso conlleva ha durado poco porque en septiembre se declaraba el primer foco en Extremadura desde 2016 en una explotación de Montemolín. A ese le han seguido una veintena más en distintos puntos de la región, principalmente de la provincia de Badajoz hasta el pasado 24 de noviembre, fecha del último positivo que aparece en el registro del Ministerio de Agricultura.

Plan de vacunación frente a la lengua azul

Tras la aparición de los primeros casos en las comarcas ganadera de Zafra y Jerez de los Caballeros, la Consejería de Agricultura activó el plan de medidas que propone la normativa nacional, incluida la de la vacunación (se está llevando a cabo en toda la provincia de Badajoz y varios puntos de Cáceres), lo que implica que el ganado de las comarcas afectadas quede inmovilizado hasta que cuente con las dos dosis de vacuna requeridas, con un intervalo de 21 días entre cada una de ellas. Esa vacunación imperativa es la que ha retrasado más de un mes la venta de los cuatro becerros que tenía Lola Toro listos para llevar al cebadero. «De la noche a la mañana, no podíamos mover el ganado y conseguir la vacuna ya fue complicado porque, como no había casos, no había vacunas disponibles. Tardaron 15 días en ponerles la primera dosis», recuerda esta ganadera. Eso ha supuesto más de un mes más de gastos a la espera de completar antes de Navidad la venta: «es un mes más de alimentación con pienso, con lo que cuesta ahora y las vacunas», lamenta. Pero no solo eso, los animales han rebasado los 200 kilos con los que debían legar al cebadero y eso supone también que le pagarán menos por esos kilos de más.

«Calculo que tendré un 30% de pérdidas. De los 4 becerros que voy a vender, lo que me den por uno de ellos irá a cubrir los costes extraordinarios por ese mes inmovilizados, sin que yo haya tenido ningún caso», se queja. «Todo es ir añadiendo gastos y con lo que te pagan, es una ruina», lamenta.

«De los 4 becerros que vendo, uno irá a pagar los sobrecostes por el mes y pico ‘extra’ inmovilizados por la lengua azul» LOLA TORO ALVARADO - Ganadera de vacuno de Alburquerque

La organización agraria UPA-UCE ha solicitado a la Junta y el Ministerio de Agricultura que declaren a Extremadura libre de lengua azul hasta la llegada de la primavera, según explican, para aliviar la situación de los ganaderos, especialmente en el caso del vacuno. Argumentan que la enfermedad no tiene traslación a las personas, que genera una mortandad baja en los animales y que el causante es un mosquito que no está activo con bajas temperaturas. «Si se declara, se puede liberalizar los movimientos hasta la primavera y acabar con un problema que lastra ahora a los ganaderos», apunta el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Desde la Junta de Extremadura, no entran a valorar la propuesta de UPA-UCE, pero fuentes de la Consejería de Agricultura indican que se mantendrá el plan de vacunación frente a la lengua azul que hay en la actualidad.