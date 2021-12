Problemática en el servicio del transporte escolar. La Asociación Extremeña de Empresas de Transporte Asociadas (Etransa) denuncia que la Junta de Extremadura no ha abonado aún el importe de las facturas relativas a los meses de septiembre, octubre y noviembre a las empresas que gestionan este servicio en la región. Según informa a este diario la gerente de este colectivo, Nerea Carpintero, la cuantía que adeuda el Gobierno regional ascendería a unos tres millones de euros. «Tenemos una impotencia terrible y ya no sabemos ni lo que hacer. Espero que en este mes paguen al menos una parte de lo que se debe y que esta situación no siga repitiéndose, porque es la tónica habitual de los últimos años», señala.

Desde la Consejería de Educación y Empleo admiten que todavía no se ha abonado a las empresas el dinero por prestar estos servicios, pero recalcan que esto no significa que exista «retraso alguno en la tramitación de la facturación de los contratos», ya que según lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, la administración estaría dentro de los plazos para pagar las facturas. En cualquier caso, avanzan que las facturas de los meses de septiembre y octubre se abonarán en un único pago, mientras que las de noviembre y diciembre se ingresarán de manera individualizada. «Hemos de significar la dificultad que supone tramitar la facturación de más de 600 facturas que supone mensualmente el servicio de transporte escolar en Extremadura, con sus incidencias y el deber de cumplimiento de todos los requisitos procedimentales», subrayan. Asimismo, recalcan que se está realizando «un esfuerzo importante por agilizar la tramitación del abono de la facturación para generar liquidez en el tejido empresarial extremeño». El retraso en los pagos de la administración no es nuevo, pero es más acuciante ahora por la debilidad que arrastran muchas empresas por el parón que ha supuesto en la actividad la pandemia y el incremento de los costes con la subida de los combustibles. «Son muchos los gastos que tienen las empresas después de haber pasado un año y medio prácticamente paradas, además de que ahora se está viendo que de lo único que vive el transporte es del servicio escolar», indica la gerente de Etransa, un colectivo que aglutina a una treinta de empresas en la región. Por parte del departamento del Ejecutivo autonómico apuntan que la dedicación de la empresa que tiene adjudicada una ruta de transporte escolar a este servicio es como mucho de dos horas diarias, por lo que «vincular la viabilidad del negocio de estos contratistas exclusivamente a la facturación del transporte escolar es aventurado e interesado». «Es la primera vez que no he podido pagar a mis trabajadores a tiempo. Hasta el 10 de noviembre no he podido hacerlo porque contaba con que tendría a esas alturas el dinero de las rutas escolares y no llegó. Nunca me había pasado algo así», afirma uno de los empresarios afectados. En su caso tiene una veintena de trabajadores y más de una decena de rutas escolares, que son ahora la principal actividad. El impago de la Junta por la actividad en estas rutas durante el primer trimestre se eleva en su caso a 100.000 euros. «He tenido que inyectar patrimonio personal para los problemas en la empresa. Es injusto que la Junta nos diga que el retraso es porque las facturas no las hemos pasado hasta octubre. Hemos pasado la factura cuando nos han dicho que lo hagamos», apunta. El empresario lamenta la falta de unión en el sector para dar pasos firmes en la reivindicación: «Somos títeres de la administración con un problema que no es nuevo, porque el pasado mes de septiembre se pagaron viajes del curso anterior y del curso 2018-2019».