Es el turno de los más pequeños. La inmunización frente al covid-19 de los niños entre 5 y 11 años arranca la próxima semana en los colegios (previa autorización de progenitores o tutores) y lo inminente del proceso está llevando a muchos padres a contactar con los pediatras y enfermeras que atienden a sus hijos en los centros de salud. «En los últimos días hemos tenido bastantes consultas, sobre el proceso y sobre la vacuna», reconocen varios sanitarios de Atención Primaria. Hay algunas discrepancias en torno a lo que se conoce del modelo por el que se ha optado en Extremadura (en los colegios), pero todos los especialistas consultados por este diario defienden sin ambages que la vacunación de los más pequeños «es recomendable, es segura y es importante».

¿Deben vacunarse los niños?

«Es importante que los niños se vacunen para que se beneficien de su derecho a la salud individual, protegiéndoles frente a esta enfermedad infecciosa altamente contagiosa; para tener centros educativos seguros y para asegurar una inmunidad colectiva, que disminuya la circulación del virus», responde Concha Surribas Murillo, pediatra del centro de salud de Calamonte y de los centros Quirón Salud en Extremadura. «Todos podemos enfermar y todos podemos desarrollar enfermedad grave, también los niños. Es importante vacunar a todos los que pueden ser vectores y se pueden ver afectados o transmitir la enfermedad», ahonda Cecilia Gómez Málaga, vocal en Extremadura de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Domingo Barroso, pediatra en el centro de salud Juan Manuel Gutiérrez Hisado en Cáceres, recuerda además que es «recomendable» que se administren las dosis a todos los niños para los que está aprobada la vacuna (desde los 5 años) y que es «especialmente importante» en los que tienen patologías crónicas. «Puede haber algún caso concreto con contraindicaciones, pero va a ser algo excepcional; muy, muy raro», concreta.

¿La dosis es segura y efectiva?

«Hay estudios disponibles que avalan que esos 10 microgramos de la vacuna pediátrica son eficaces para adquirir la inmunidad», sostiene la doctora Gómez Málaga. Barroso recuerda que cuando se autoriza «cualquier medicamento» es porque «está acreditado que es seguro y efectivo después de recoger los datos de miles de casos. Si la vacuna no fuera segura para los niños, no estaría aprobada para ellos», asevera.

Luis Miguel Fernández Pereira, responsable del Servicio de Inmunología y Genética Molecular en el Complejo Hospitalario de Cáceres recuerda además que, junto a los estudios, ya se cuenta con la experiencia de otros países más avanzados en la inmunización de los menores, también con Pfizer, que es la que se ha autorizado para los niños de 5 a 11 años en España: «Tenemos la experiencia de Estados Unidos, con más de cinco millones de niños vacunados y no se han descrito más que reacciones similares a las de los demás grupos ya vacunados, como cansancio, dolor de cabeza o dolor local en el brazo», relata.

¿Y si no se vacuna el niño?

Los pediatras recuerdan que la vacunación en el caso de los niños, igual que con el resto de grupos de edad, es «recomendable» pero no obligatoria, incide Cecilia Gómez Málaga. «Si no se vacuna estaría más expuesto a contagiarse, incluso aunque ya haya pasado la enfermedad. Sufriría una enfermedad probablemente leve, pero en algunos casos podría complicarse con una covid persistente o una covid grave que requiriese ingreso hospitalario o, en los casos de inflamatoria multiorgánica, podría requerir ingreso en UCI», apunta en todo caso Concha Surribas.

¿En los colegios o la consulta?

Dónde se llevará a cabo la vacunación de los pequeños, si el colegio es el lugar idóneo para hacerlo y si podrán estar o no presentes los padres de los niños en el momento del pinchazo también ha estado entre las consultas que los pediatras han recibido en las últimas horas. «Hay cuestiones sobre las que no podemos responderles porque no tenemos comunicación oficial sobre el procedimiento. Sabemos que se ha anunciado que se hará en los colegios; pero lo importante, más allá del dónde, es que se haga cuanto antes», defiende el pediatra Domingo Barroso. Para la vocal en Extremadura de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Cecilia Gómez, «siempre preferimos que las vacunaciones se hagan en los centros de salud puesto que es un acto sanitario, pero entendemos que es una situación especial». «Lo que esperamos es que esto no siente un precedente para las campañas de vacunación que se planteen en el futuro», advierte. Al mismo tiempo, considera que «quizás sería más ágil vacunar en los centros de salud, dedicando un tiempo a vacunar como se hace con la gripe o vacunando por la tarde».

Vacunar en dos fases La vacunación de los niños de 5 a 11 años se va a llevar a cabo en dos fases separadas por las vacaciones de Navidad. En la primera etapa, que arranca el próximo miércoles 15 de diciembre, se contempla inocular a los mayores de este grupo, los niños de 11, 10 y 9 años, por este orden. La segunda fase, a partir del 10 de enero (cuando se retomen las clases tras el parón navideño), será el primer pinchazo de los niños de 8, 7, 6 y 5 años.

2 dosis de Pfizer La vacuna autorizada de momento por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para los niños es la de Pfizer. Se inyectarán dos dosis de 10 microgramos (un tercio de la de adultos), con un intervalo de 8 semanas entre ellas.

En los colegios La inmunización de los niños que tienen ahora entre 5 y 11 años se llevará a cabo en los colegios, aunque no se han concretado aún todos los detalles.

¿Inmunizar antes a los menores o a África?

El debate surgió con la coincidencia de la irrupción de la nueva variante ómicron y la aprobación de la vacuna de Pfizer para los menores de 5 a 11 años: ¿es prioritario vacunar a los niños o habría que centrar más esfuerzos en los países del tercer mundo?

«Mientras no tengamos a una gran población mundial vacunada siempre vamos a tener una nueva variante apareciendo en algún rincón del mundo. Los países ricos tienen que ayudar a que se vacunen los países pobres, es evidente», subraya el inmunólogo Luis Fernández Pereira. Comparten esa percepción en torno a la necesidad de una estrategia global todos los pediatras consultados, pero en dos procesos que deben ser paralelos.

«No son cuestiones excluyentes, porque las vacunas que hay aquí no las van mandar a otro país. Depende más de que haya dinero y, sobre todo, voluntad política de vacunar a los países con menos recursos», dice Cecilia Gómez Málaga vocal en Extremadura de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

La pediatra Concha Surribas recuerda que la OMS señala que la inmunización global es «un objetivo importante para frenar la pandemia», pero también que es difícil casarlo con los intereses de las industrias farmacéuticas y las políticas de cooperación. «Lo que está en nuestras manos es frenar la circulación del virus en nuestro país y para ello debemos proteger a los niños que son el grupo con mayor incidencia ahora», zanja.