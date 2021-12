Son las doce de la mañana. No ha sonado el timbre porque no hay, pero es la hora del recreo. El maestro de Educación Física despide la clase y se dispone a recoger material deportivo de una pequeña sala y a introducirlo en su coche para continuar con su jornada laboral. «Ahora me voy a otro pueblo, aquí sin coche no puedes trabajar», dice Santiago Granado. Mientras, los únicos seis alumnos del colegio recogen su merienda y se sientan en el porche del patio escolar en fila india: son Vega, Alejandro, Aday, Dayron, Adrián y Carlos. Los tres primeros apenas tienen 3 años y han empezado el cole este año. Están en 1º de Infantil y para ellos no es ninguna novedad que el centro al que acuden cada día desde septiembre esté abierto. Tampoco compartir la única clase con otros tres niños más mayores, que ya están en Primaria: Dayron y Adrián de 6 años cursan 1º y Carlos, de 7 años, está ya en segundo.

Relacionadas Educación mantendrá los colegios rurales con al menos cinco alumnos en Extremadura