Matilde, María, Juani o Adela. Estos son algunos de los nombres que el colectivo emeritense ‘Mujeres Sembrando’ proponen para su ‘contralista Forbes’, una iniciativa con la que pretenden dar visibilidad a las dificultades económicas a las que se enfrentan las mujeres, en el mundo en general y en la región en particular: solo desde su organización apoyan a alrededor de 120 usuarias. «Para nosotras la idea de lanzar una ‘contralista Forbes’ surgió de una manera muy natural porque esta otra realidad es lo asiduo, lo que vemos cada día», explican Marisa Prudencio y Mamen Maldonado, miembros de la organización. Hablan desde el local que tienen en la Avenida Reina Sofía de Mérida, bautizado como ‘la Casa de las Mujeres’, desde el que prestan apoyo a todas las personas que lo necesiten.

«En los últimos meses también han venido algunos hombres adultos mayores y nosotras acogemos a todo el mundo. No pedimos ningún papel. Este es un sitio de apoyo para toda persona que lo necesite», dice Prudencio. «Además ellos nos ayudan a cargar cosas a la furgoneta», añade. Con esa furgoneta el colectivo recoge comida, muebles y todo tipo de productos de primera necesidad que después reparten cada martes entre aquellas personas que acuden a la organización. «Nosotras nos regimos por la frase de ‘hasta que la dignidad sea costumbre’. Nos basamos en el apoyo mutuo», cuenta Maldonado.

Por eso, ante esta realidad del día a día, no pudieron evitar indignarse al ver publicada hace unas pocas semanas la lista Forbes con los nombres de los 100 españoles más ricos: «La lista la abre una persona que se llama Amancio y después le sigue Sandra, que sí, es una mujer, pero mira el apellido que comparten: Ortega. Esto nos demuestra que la meritocracia son los padres, es una ilusión óptica. Las familias ricas lo son por herencia y las pobres, como no heredan nada lo seguirán siendo. Y entre los pobres la mujer siempre es la última», denuncia Maldonado. «Además, en tiempos de crisis está demostrado que los ricos ganan más y la desigualdad se agranda. Entonces a eso, ¿cómo le llamamos?», demanda. «Esta misma mañana ha venido una mujer muy agobiada porque con dos criaturas no le han dado acceso a una vivienda pública, ¿no hay dinero para casas pero sí lo hay para otras cosas?», continúa. «El derecho de las criaturas de tener un hogar con sus madres se está vulnerando», expone Prudencio por su parte. «No puede ser que en algunas casas se estén comprando botellas de vino de 200 euros y al lado haya otras que no tienen ni para la leche del desayuno de sus hijos», argumenta.

«Solo aportaremos parte de nuestra lista: Matilde, su marido enfermo y su hermano, necesitan mantas, su casa no tiene protección alguna contra el frío. Juani nos solicita leche, leche que no tiene ni puede conseguir, para sus criaturas y otros alimentos esenciales, que no sean la pasta de la caridad… Adela no duerme porque su vivienda pende de un hilo, no tiene cómo pagar el alquiler y se ve en la calle, está desesperada, sus niños y niñas también lo sufren», narra Prudencio.

Esta es la realidad que se encuentran en la ‘Casa de la Mujeres’, por eso aseguran que seguirán denunciando estas situaciones y prestando apoyo. «La pobreza tiene muchas aristas, por eso también compartimos formación, damos compañía y respeto», dice. Hace unos días, por ejemplo, impartieron un taller para fabricar compresas de tela reutilizando camisas de algodón, conscientes de cómo la pobreza menstrual es otro problema acuciante en las mujeres más desfavorecidas.

Con la llegada del frío la situación, si cabe, se agudiza: «¿De qué nos vale que las calles estén bonitas por Navidad si las casas están frías? Es la hipocresía del mundo en el que vivimos», denuncia Maldonado.

«Nosotras sabemos que contar estas cosas es algo que molesta, porque igual que la pobreza tiene nombres y apellidos, también los tienen el capital y el patriarcado, pero esta es la realidad y está ahí. Para encontrar pobreza no necesitamos salir de nuestras fronteras. Viven con nosotros, son nuestros vecinos y vecinas», sentencian.

LOS TESTIMONIOS

«No pedimos un pastel ni un perfume, solo lo necesario para vivir»

Unas zapatillas de estar por casa, unas mantas o unas sabanas. En este primer mundo cosas que son tan básicas para vivir no están al alcance de cualquiera. Paula Tache, Isabel Martínez y Cristina Leiva son tres de las mujeres que han encontrado refugio y apoyo en la ‘Casa de las Mujeres’. Ellas ponen rostro a la pobreza y la precariedad que denuncia ‘Mujeres sembrando’ y cuentan su historia a este periódico.

«No pedimos un pastel ni un perfume, sólo lo básico para vivir», afirma Martínez, una pacense de 58 años que vive ahora en Mérida. Toda su vida ha trabajado como limpiadora, pero desde hace años está en el paro: «Cobro 400 euros del Ingreso Mínimo Vital. Tengo que pagar el alquiler, la luz, comida, agua... No me da para vivir», cuenta. Martínez explica que no tiene «ni el graduado escolar ni ningún certificado de educación» por lo que se le hace difícil encontrar empleo. Ella dedicó su tiempo a criar a sus cinco hijos, sola, ya que se separó de su marido quien la maltrataba: «En aquellos años no se denunciaba. Sé que me quedan secuelas psicológicas», dice a la vez que recuerda una de las múltiples palizas que afirma que le dio su expareja cuando estaba embarazada de ocho meses de uno de sus hijos: «Me tuve que esconder debajo de la cama». Asegura que no deja de «echar papeles» pero no recibe ninguna llamada. «He hecho horas en casa, he cuidado a personas mayores, pero ahora con el covid todo se ha parado». Gracias a ‘Mujeres sembrando’ cuenta que al menos no le falta «un cachito de pan y una sopa» y colaborar con ellas también le ayuda a no caer en una depresión.

«Depresión»

Coincide con ella Cristina Leiva, una nicaragüense de 56 años que llegó a España hace dos con el propósito de ayudar a su familia, pero que ahora necesita de sus compañeras para sobrevivir: «No puedo estar así, sin trabajar, me voy a caminar para despejar la mente y no entrar en depresión», narra. Leiva ha estado trabajando de interna hasta que el pasado año se cayó y se fracturó su mano derecha, a la espera aún de que le llamen para una segunda operación. «Me quedé sin nada. Ahora estoy buscando trabajo de lo que sea», explica. «Escuché sobre está organización y me ayudan y yo colaboro también. Hay mucho por hacer», continúa. Su caso no es una excepción, al contrario: «Yuri, una compañera, tuvo un esguince y la han despedido de la casa en la que trabajaba. Estamos desprotegidas, somos las olvidadas de las olvidadas», lamenta.

Leiva emigró con el propósito de aspirar a una vida mejor para ella y los suyos, al igual que Paula Tache, una joven rumana de 35 años que tiene tres niños. «Estoy buscando trabajo, hace poco hice un curso, no tengo ninguna ayuda y tengo que sacar a mis tres hijos adelante. Mi pareja se fue y no nos manda nada», narra. Por eso Tache repite el agradecimiento a ‘Mujeres sembrando’, donde recibe apoyo y también colabora gestionando las donaciones de ropa. «Desde que empezó la pandemia la cosa está peor», señala.