Este año la situación es muy distinta con respecto a la de 2020, ya que más del 93% de la población extremeña está vacunada y la presión hospitalaria está controlada, de hecho, es la más baja del país con una ocupación en camas de UCI del 3,5% y del 0,6% en agudos. Por ello, desde la Administración regional se ha optado por plantear unas Navidades lo más similares posibles a las de antes de la pandemia, aunque el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, apela a mantener la precaución, a seguir aplicando la regla de las seis emes y a usar las mascarillas en exteriores, ya que en estas fechas las aglomeraciones son más habituales.

«Siempre puede haber alguien que se asuste al escuchar hablar de la variante ómicron y cancele una reserva, pero se trata de casos puntuales», sostiene el presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi, quien asegura que las perspectivas para las fiestas navideñas «siguen siendo buenas porque el público tiene ganas de salir». En este sentido se expresa el presidente de la Asociación Regional de Hostelería y Turismo (Setex), Antonio Martínez, al reconocer que sí ha podido producirse alguna cancelación de reserva por la variante sudafricana, aunque destaca que en cualquier caso no han tenido una incidencia significativa. «Que un grupo cancele una reserva no es una preocupación porque esa reserva se va a cerrar con otros clientes», subraya.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel Moreno, apunta que «algunas comidas de empresas grandes se han anulado por el miedo a que todo su personal se contagiara y no pudiesen desarrollar su actividad empresarial, pero eso se ha suplido con el resto de las reservas de amigos y familiares que están funcionando bien». El presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida (Abacare), Paulino Álvarez, descarta que ómicron esté teniendo un efecto negativo en las reservas: «No tenemos constancia de que se estén produciendo cancelaciones, más bien al revés, incluso gente que estaba más reticente está reservando». El dirigente de este colectivo, que aglutina a más de un centenar de establecimientos hosteleros de la capital autonómica, asegura a su vez que a partir del próximo miércoles «todos los restaurantes» tienen las reservas «casi el 100%».

Cabe recordar que el Servicio Extremeño de Salud (SES) envió la semana pasada una circular interna a sus trabajadores para que eviten celebrar encuentros navideños como las comidas o cenas en estos días. El objetivo, según el SES, es aplicar esta recomendación para contener la incidencia del virus, que ha subido en las últimas semanas y se sitúa en 169 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad a fecha del pasado viernes. Sobre esta cuestión, resulta llamativo que se aconseje evitar este tipo de reuniones cuando la propia Junta de Extremadura ha autorizado que los bares, cafeterías y restaurantes puedan ampliar su horario habitual durante 12 días con el objetivo de fomentar las cenas de empresas, amigos o familiares.

¿Prohibido fumar en las terrazas?

Los fumadores siguen en el punto de mira. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 que prepara el Ministerio de Sanidad, contempla, entre otras medidas, incrementar los espacios libres de humo «antes de 2023», incluyendo la prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. En el sector hostelero extremeño parece no haber, de momento, una postura unánime con respecto a esta cuestión.

El presidente de la Asociación Regional de Hostelería y Turismo (Setex), Antonio Martínez, no considera que esta medida vaya a ser perjudicial: «No veo ningún problema porque al principio molestará, pero luego la gente se adaptará como cuando se prohibió fumar en el interior y seguirá yendo a los establecimientos». «Que no se pueda fumar en las terrazas no va a hacer que la gente deje de ir a los bares», afirma el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Mérida (Abacare), Paulino Álvarez. A su juicio, la prohibición de fumar en el interior de los locales ni siquiera influyó, porque "por ello no han abierto o cerrado más o menos negocios».

Sobre este asunto no opina igual el presidente de la Federación Extremeña de Bares y Restaurantes (Fexbares), José Parodi, quien considera que prohibir fumar en los terrazas «es un poco absurdo, porque ya sería prohibir en general que fume la gente». Para el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), Manuel Moreno, las terrazas «han sido la herramienta con la que se ha defendido la hostelería en la pandemia y todavía tenemos mucho por delante para recuperar este tiempo». Moreno cree que si esta medida entrase finalmente en vigor, se reduciría el número de clientes de los establecimientos.

Por último, cabe indicar que el borrador de Sanidad ya se ha trasladado a comunidades autónomas y a sociedades científicas para que trasladen sus alegaciones antes del próximo miércoles día 15. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, se pronunció el pasado sábado sobre este plan del Gobierno, del que señaló que en estos momentos se cuenta con «un borrador que no está ni siquiera escrito en definitivo».