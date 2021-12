«No podemos olvidarnos del objetivo final: es prioritario vacunar. La incidencia está subiendo mucho y para nosotros es muy importante que por fin se empiece a vacunar. Y que se haga dentro de los colegios en horario lectivo nos parece una medida muy positiva, principalmente porque es más rápido, más organizado, los niños están en su entorno conocido y habitual y a los padres nos facilita la conciliación laboral y familiar», señala Eva Rodríguez, la presidenta de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos (Freampa). Recuerda que ya este pasado verano, cuando llegó el turno de la vacunación de los menores de edad, desde el colectivo solicitaron que el proceso se llevara a cabo en los institutos, pero entonces estaban instalados los puntos masivos de vacunación y «no pudo ser porque había que vacunarles cuanto antes».

Rodríguez señala que la gran mayoría de los padres han recibido alguna vacuna durante su infancia en el colegio y aunque considera «respetable» la postura de quienes no lo apoyan (porque entre otras cosas no pueden acompañarles en el momento del pinchazo), señala que la Freampa solo ha recibido quejas de un ampa de una localidad (que prefiere no citar) por las dudas sobre la confidencialidad de los menores. «Entiendo que se puede establecer algún mecanismo para que no se sepa qué niños no se van a vacunar. Pero desde luego, no me parece un argumento de peso, porque lo prioritario es vacunar y no creo que sea algo cuestionable a estas alturas de la pandemia». De hecho, a su juicio, cuanto antes comience la inmunización mejor, ante el avance de los contagios y la incidencia, que está afectando especialmente a los menores de 12 años.