El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló ayer que «ya no tiene sentido» la puesta en marcha de posibles restricciones anticovid de cara a la Navidad aunque recalcó que «sin descartar nada para el futuro» puesto que «obviamente» se tiene que ver cómo evoluciona la pandemia. «Esto ya no es un tema de decir oye que se sienten 12 o que se sienten 14 en una mesa», incidió Vara, que destacó que la mayor parte de los contagios «cuando hay niños de por medio no se están produciendo en los locales públicos», sino en las casas, en los hogares o en las fiestas familiares. Al respecto insistió en la importancia de la «responsabilidad individual» dado que «dentro de casa nadie te puede regular, nadie te puede indicar qué es lo que puedes hacer o lo que debes hacer o lo que no puedes hacer o no debes hacer».

Y es que, para el presidente extremeño, «la lectura que había hace un año era una, pero no tiene que ver con la de ahora porque la realidad de cómo se están produciendo los contagios es absolutamente diferente», y eso hace que «dependa más» de «la voluntad individual» y «de la responsabilidad individual de cada uno», que de las normas «que nos hayamos dado».