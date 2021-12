La asociación Liberum, que había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la «urgente» suspensión cautelar de la vacunación de los niños extremeño de entre 5 y 11 años y que fue denegada ayer miércoles, ha decidido desistir de continuar con el procedimiento, por lo que el tribunal extremeño archiva las actuaciones.

Así lo ha comunicado el TSJEx, que añade que la Sala de lo Contencioso-Administrativo había señalado ya la comparecencia prevista en la ley para los derechos fundamentales y había dado traslado a las partes de la medida cautelar solicitada. Esta asociación entendía que se vulneran derechos de los niños por ser vacunados sin la presencia de los padres y sin consentimiento informado.

El TSJEx recuerda que en su primer pronunciamiento solo entró a valorar la urgencia de la petición y no el fondo del asunto, por lo que concedió a la Junta de Extremadura y al Ministerio Fiscal un plazo de tres días para que aleguen lo que consideren sobre la medida cautelar solicitada por la parte demandante con el objetivo de resolver la medida cautelar a la mayor brevedad. El alto tribunal extremeño entendía que «la vacunación en España no es obligatoria, de manera que no se está obligando a ningún menor a ser vacunado, siendo los padres los que deberán adoptar la decisión de vacunar o no vacunar y, en modo alguno, corresponde dicha decisión a la asociación demandante».