«No es normal que nada más levantarme necesite tomar 5 o 6 pastillas equivalentes a la morfina para el dolor por hernias discales, tendinitis o contusiones». Inés Fernández tiene 56 años y es una de las auxiliares de ayuda a domicilio que ha comenzado a movilizarse en Extremadura para luchar por los derechos laborales de un colectivo feminizado casi al cien por cien y cada vez más precarizado: en su último contrato a esta cuidadora le ofrecieron 20 horas de trabajo al mes por un sueldo de 120 euros.

Junto a otras compañeras, ha participado en las movilizaciones del pasado mes de noviembre en Madrid y ahora han creado la Plataforma Auxiliares a Domicilio de Extremadura, con la que pretenden continuar la lucha en la región y «gritar» por un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) público y de calidad tanto para las cuidadoras como para los usuarios. De momento son «poquitas», reconoce, pero están celebrando asambleas por todo el territorio extremeño para sumar apoyos y «crear músculo». El 3 de diciembre hicieron la primera asamblea en Mérida (donde nace el colectivo) y próximamente estarán en Cáceres, Almendralejo y Badajoz.

Las demandas que plantean son fundamentalmente tres: salud laboral, reducción de la edad de jubilación a los 60 años y que el servicio de ayuda a domicilio vuelva a ser público. «Es inadmisible que estemos obligadas a manejar cargas pesadas hasta los 67 años. Levantamos 70 u 80 kilos y no una vez ni dos, esto es una constante en nuestro día a día junto a las contorsiones en las duchas sorteando las mamparas para que no se nos caigan los abuelos, o las camas bajitas donde hacer un cambio de pañal o aseo es machacante. No tenemos ayudas técnicas ni grúas, nosotras somos las grúas», lamenta Inés.

Así, consideran fundamental y de justicia que se les reconozcan enfermedades laborales y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo, ya que las mutuas atribuyen sus dolencias a la vida privada y no a su actividad laboral.

Vuelta al sistema público

Otra de sus demandas, y en este caso más específica de Extremadura, es que el SAD vuelva a ser público como lo era en sus inicios. Según explica Inés, en los últimos años es habitual que el servicio se concierte con empresas privadas que, en muchos casos, «no respetan los derechos laborales más básicos como el salario estipulado o el alta en la Seguridad Social por todas las horas trabajadas».

«Nadie tiene una jornada laboral completa, como mucho 20, 30 o 40 horas al mes con salarios de 300 o 400 euros. ¿Es posible vivir con eso?», se pregunta la auxiliar, que recuerda que si esto mejora, la atención a los usuarios también sería de más calidad.

Según datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, la ayuda a domicilio emplea en Extremadura a unas 5.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres. Es uno de los servicios más demandados por dependientes y mayores para atender las tareas de la vida diaria. Forma parte del catálogo de servicios que ofrece la Ley de Dependencia y también se contempla como una «prestación garantizada» en la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, por lo que la Junta firma convenios con diversos municipios para su mantenimiento. Además, otras 190 empresas contaban en 2019 con acreditación para prestarlo.