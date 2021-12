«Me van a permitir que les diga que también me siento muy orgulloso de los que han sido protagonistas de todo esto: los profesionales sanitarios, que en todo momento han estado al pie del cañón. En estos momentos, muy especialmente de los de Atención Primaria. Me quito el sombrero delante de ellos [...] Me van a permitir apelar a la gratitud colectiva del pueblo extremeño hacia ellos, entendiendo que no es posible que se produzcan situaciones como las del otro día en un centro de salud de Extremadura (en la Mejostilla de Cáceres, tras un cribado masivo)». Fue parte del discurso de Fin de Año pronunciado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para hacer balance de qué ha significado este 2021. Esta vez el líder regional no eligió ningún rincón de la comunidad, se quedó en su despacho de Presidencia.

Vara quiso dedicar sus primeras palabras a esos profesionales sanitarios que ahora mismo están desbordados. El sector, por su parte, lamenta una y otra vez que falta personal, que las plantillas están al límite y que los profesionales no se quedan aquí porque en los contratos que se ofrecen en Extremadura abunda la temporalidad. Gran optimismo El discurso del presidente regional estuvo cargo de optimismo. Aseguró, por ejemplo, que Extremadura es «probablemente, la comunidad autónoma, en estas circunstancias difíciles, que tiene una mejor oferta para la instalación de empresas de todo el país». Pendiente está saber dónde se ubicará la primera fábrica de baterías eléctricas para automoción de España, en la que la región tiene papeletas para ser la ganadora. También habló Vara del campo: «Donde nos jugamos gran parte del futuro de nuestro sector primario es en el cumplimiento de los elementos que están incluidos en la Ley de la Cadena Alimentaria. Tenemos que tener todos muy claro que si un agricultor o si un ganadero, entre lo que le cuesta producir y aquello por lo que lo vende, no saca un salario digno, acabará por no haber agricultura y ganadería». El sector sigue denunciando los mismos problemas año tras año, especialmente este con la subida de las materias primas.