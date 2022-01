Primero se dijo que no, después que sí y ahora se vuelve a descartar. La Junta de Extremadura no ha solicitado aún autorización para aplicar el pasaporte covid en Extremadura y a tenor de las últimas declaraciones del consejero de Sanidad, José María Vergeles, la medida no se aplicará al menos por el momento. “En caso de que se haga, se comunicará”, se limita a decir ahora la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

En base a un informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, el Ejecutivo regional no estima “muy necesario” habilitar el pasaporte covid debido al elevado porcentaje de personas vacunadas que hay en Extremadura. Según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente el 83,7% de la población extremeña tiene las dos dosis, una cifra que se eleva al 93% entre los mayores de 12 años (a nivel nacional, los porcentajes son del 79,8% y 89,9%, respectivamente). De esta forma, la Junta alega que el efecto llamada que puede producir, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades en las que sí ha animado a la población a vacunarse, es muy pequeño. Además, según Vergeles, evitar las aglomeraciones con ese porcentaje de población vacunada “tampoco sería una de las misiones del certificado covid digital”. Y en última instancia, señala que el mes de febrero el carné será diferente porque la Unión Europa ha decidido que tenga una vigencia de nueve meses. “Y esto tiene pinta de ir hacia una renovación de ese certificado por cada nueve meses para que pasen al menos entre seis y nueve entre una dosis y otra”, dijo el consejero en su última comparecencia pública. Segundo cambio de opinión Se trata del segundo cambio de opinión de la Junta con respecto a esta medida. Como ya se sabe, Extremadura confirmó en el mes de noviembre que no iba a solicitar el pasaporte covid ni en bares, cotillones, cines ni teatros «porque hay que tener un paraguas legal». Al igual que ahora, aludió entonces al elevado porcentaje de población vacunada y recordó que si bien la vacunación reduce los casos graves de coronavirus y los fallecimientos, "no evita infectarse». Sin embargo, tras la explosión de la sexta ola y las cifras de contagio máximas de toda la pandemia, Vergeles anunció el pasado 22 de diciembre que el pasaporte covid se pondría en marcha en Extremadura a finales de ese mes. Sería, dijo, cuando el 80% de la población de entre 60 y 69 años tuviera la tercera dosis, un hito que se alcanzó el pasado día 28. El objetivo sería precisamente "incentivar la vacunación" con la pauta de refuerzo", pero parece que finalmente la Junta desiste de su idea, al menos por el momento. Actualmente todas las autonomías excepto Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura exigen pasaporte covid para acceder al interior de los locales y otras actividades de ocio y cultura. En una entrada en sus redes sociales, Vergeles ha señalado este lunes que se analizará la evolución de la pandemia durante esta semana para decidir si se toman medidas, "siempre basadas en la ciencia".