La futura autovía A-81 (Badajoz-Córdoba-Granada) se parará de momento en Zafra. Así se recoge en el estudio informativo hecho público ayer por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para el tramo comprendido entre Badajoz y el municipio cordobés de Espiel.

En dicho estudio se indica que por un lado se ejecutará el tramo Badajoz-Zafra y por otro, el Zafra-Espiel. En la parte de Badajoz-Zafra se hará una autovía tal y como se entiende que es una autovía de cuatro carriles (dos en cada dirección) y la razón es la densidad del tráfico; se calculan más de 10.000 vehículos al día de media.

No ocurre lo mismo en el segundo tramo Zafra-Espiel, que se prevé desarrollar en dos fases. En el estudio informativo se apunta que en la primera solo se construirá una de las dos calzadas de la futura autovía y, por consiguiente, deberá usarse para los dos sentidos de la circulación considerándose una carretera de altas prestaciones. No hay horizonte temporal para las otras dos calzadas, por lo que de momento no se puede conocer cuándo habrá una carretera alternativa a la N-432 entendida como una autovía.

En el estudio informativo expuesto ayer lunes se detalla que el tráfico cerca de la ciudad de Badajoz es de 17.000 vehículos al día. Esta intensidad de movimiento de vehículos baja en el tramo hasta Zafra, donde vuelve a subir hasta los 13.000 vehículos al día. El resto del trazado presenta una intensidad por debajo de los 6.000 vehículos al día hasta que se alcanza el municipio de Espiel, donde se vuelve a elevar hasta los 10.000 vehículos al día. Con estos parámetros se entiende que, por el momento, no se precisa una autovía en todo el trazado que suma 201,9 kilómetros, sino solo en sus primeros 75 kilómetros.

Mejora del viaje a Sevilla

El enlace por autovía entre Badajoz y Zafra permitirá, eso sí, mejorar el viaje entre Badajoz y Sevilla de forma considerable. No en vano, permitirá la conexión por autovía de la capital pacense con la A-66 a la altura de Zafra y Los Santos de Maimona, lo que redundará en una rebaja considerable de tiempos al mejorar el trazado y permitir una velocidad de 120 kilómetros por hora. En la actualidad, el viaje entre Badajoz y Sevilla lleva implícito tener que recorrer unos 70 u 80 kilómetros de carretera nacional hasta Zafra y atravesar la localidad antes de incorporarse a la autovía A-66.

Ni viaductos ni túneles

En el estudio informativo general se recoge que la alternativa elegida por el Mitma es la denominada C-2. Tiene un presupuesto de inversión que supera los 1.152 millones de euros partiendo de Badajoz, en concreto de su carretera de circunvalación sur, y acaba en el entorno de Espiel, donde en un futuro daría comienzo el tramo hasta Córdoba y Granada. La alternativa seleccionada sigue el corredor de la carretera N-432, pasando cerca de los núcleos urbanos de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, todos ellos de la provincia de Badajoz; y de La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel, en la provincia de Córdoba.

El trazado se caracteriza geométricamente por su suavidad, tanto en planta como en alzado. No existen grandes desmontes o rellenos y no se hacen necesarios ni viaductos importantes ni túneles. Se han previsto un total de 26 enlaces lo que implica, aproximadamente, un enlace cada nueve kilómetros.

El Mitma hace constar que con este proyecto se logran grandes mejoras al separarse los dos sentidos de circulación en su primer tramo y suprimir todos los cruces a nivel, incorporaciones directas e intersecciones. Con todo ello aumenta la seguridad al evitarse (o disminuir notablemente) dos tipos de accidentes: las colisiones frontales y las frontolaterales. Ademas, las entradas y salidas se producen exclusivamente en los enlaces, a través de sus correspondientes vías de aceleración y deceleración.

La futura autovía se podrá construir sin apenas molestias al tráfico ya que su trazado (salvo en dos tramos en La Albuera y Santa Marta) es independiente de la N-432. En los dos casos excepcionales se trata de la duplicación de la calzada de sendas variantes existentes.