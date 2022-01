El Gobierno extremeño abogó ayer por la conversión en autovía, en todos sus tramos, de la N-432 entre Badajoz y Granada, por lo que considera una buena noticia que el estudio informativo del primer tramo de esta infraestructura ya lo recoja como tal. «Estamos a favor de que la autovía Badajoz-Granada lo sea en todos su tramos», remarcó el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno añadió que es «una buena noticia» que haya un estudio informativo donde se prevea la conversión de las N-432 entre Badajoz y Zafra. «Pero no se dice que no habrá autovía en el resto de tramos hasta Granada», apuntó González, quien recordó que la delegación del Gobierno en Extremadura también ha reiterado que el estudio informativo entre Badajoz y Espiel (Córdoba) contempla el cambio de todo el trazado. «La Delegación del Gobierno ya dijo que el tramo de la A-81 es una autovía de 201,925 kilómetros de longitud que conecta en su extremo oeste con la circunvalación de Badajoz, entre la N-432 y la EX-310, cerca de la trama urbana de Badajoz y en su extremo oriental con la carretera N-432, en el entorno de Espiel (Córdoba) en el que dará comienzo el tramo siguiente de esta misma autovía hacia Córdoba y Granada».

La declaraciones del portavoz de la Junta son la respuesta a la información publicada por este periódico tras el análisis de ese estudio informativo. En el mismo, lo que se recoge, hasta ahora, es que habrá autovía de Badajoz a Zafra, esto es, con dos carriles para cada dirección. La razón es la densidad de tráfico: se calculan más de 10.000 vehículos al día de media.

No ocurre lo mismo en el segundo tramo Zafra-Espiel, que se prevé desarrollar en dos fases: en la primera solo se construirá una de las dos calzadas de la futura autovía y, por consiguiente, deberá usarse para los dos sentidos de la circulación considerándose una carretera de altas prestaciones. No hay horizonte temporal para las otras dos calzadas, por lo que de momento no se puede conocer cuándo habrá una carretera alternativa a la N-432 entendida realmente como una autovía.

El alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, consideró ayer «muy positiva» la conversión en autovía de la carretera N-432 que une Badajoz con Granada y la construcción del primer tramo, que uniría Badajoz con Zafra. En su opinión, «además de mejorar las comunicaciones, potenciará el desarrollo económico, turístico, comercial e industrial de la ciudad», según indicó en una nota de prensa remitida por el Consistorio.

El regidor recordó que se trata de una infraestructura viaria muy demandada desde hace años por la ciudadanía y que vendrá a mejorar las comunicaciones desde Badajoz con otras ciudades como Sevilla. En un primer plazo sólo se tiene previsto construir hasta Zafra esta autovía y desde aquí hasta Espiel la pretensión del Ministerio de Transportes es convertir la carretera en una vía de altas prestaciones, recordó. José Carlos Contreras señaló que en primera instancia el ministerio ha publicado el estudio informativo de la obra, de la que se espera se comiencen los trabajos lo antes posible.

El consistorio destacó que el mayor volumen de vehículos se da en las cercanías de Badajoz capital y de Zafra con una densidad media que supera los 10.000 vehículos diarios. Con la conversión de este tramo y la construcción de la variante norte en Zafra «se mejorará y reducirá el tiempo de conexión con Badajoz».