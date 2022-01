Toca regresar a las aulas tras la vacaciones navideñas, manteniendo la presencialidad en todos los niveles de enseñanza, pero con algunas novedades respecto a las cuarentenas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, relativos al pasado viernes, el 35,6% de los niños extremeños de entre 5 y 11 años regresarán hoy a los centros educativos con al menos una pauta de la vacuna contra el coronavirus. En concreto, la población a vacunar de esas edades en la región es de 69.578 menores, de los que 24.766 ya han recibido al menos una dosis de la fórmula de Pfizer. Además, el porcentaje de vacunación en esta franja de edad se sitúa 3,5 puntos por encima de la media nacional, que está en un 32,1%.

Cabe recordar que Extremadura empezó a vacunar a mediados del mes de diciembre en los centros escolares por el tramo de edad de 9 a 11 años, después de recibir una remesa de 30.000 dosis de las vacunas pediátricas de Pfizer, de las que 18.000 se destinaron a la provincia de Badajoz y 12.000 a la de Cáceres. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, anunció el pasado viernes a través de sus redes sociales que en esta semana comenzará la «vacunación masiva» de los niños de entre 5 y 8 años, aunque de momento no se ha precisado el día ni las dosis de las que se va a disponer para comenzar la inmunización en este grupo. «De la misma forma no es mal momento para recuperar a todo los niños y niñas no vacunados. Por favor, máxima confianza en la vacuna pediátrica», puntualizó Vergeles.

La segunda dosis de la vacuna pediátrica se administrará a las ocho semanas de la primera, pero aquellos menores que hayan pasado la infección se vacunarán con una sola dosis a partir de las cuatro semanas después del diagnóstico o fecha de inicio de síntomas. Según informó el Ministerio de Sanidad, en el caso de tener una infección tras haber recibido la primera dosis, se completará la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido cuatro semanas de la infección, manteniendo también el intervalo de ocho semanas respecto a la primera dosis.

El retorno a las clases será de forma presencial, tras la decisión unánime de Gobierno y comunidades autónomas, y sin perder de vista los protocolos sanitarios, ya que la variante ómicron sigue disparando los contagios. Habrá que ver cómo afecta la evolución de la pandemia a la normalidad de las clases, sobre todo la incidencia que pueda tener entre el profesorado, de ahí que varias comunidades ya hayan anunciado medidas para poder hacer frente a una rápida sustitución de profesionales contagiados.

La Comisión de Salud Pública, de la que forman parte el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos, aprobó el pasado viernes recomendar la realización de cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos cinco casos de covid o estén afectados al menos el 20% de los alumnos, en un periodo igual o inferior a siete días. Según informó el Ministerio de Sanidad a través de un comunicado de prensa, la recomendación también incluye que en el caso de que sean cuatro casos o menos del 20%, se considerarían casos esporádicos y por lo tanto no se recomendaría realizar la cuarentena. Cabe destacar que se mantiene el protocolo de las cuarentenas para la población general, que es de siete días para contactos estrechos sin pauta completa.