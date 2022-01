Contagiados que no son capaces de contactar telefónicamente con sus centros de salud para notificar que han dado positivo en un test de antígenos de farmacia o casos que han logrado contactar, les han comunicado que salud pública les devolvería la llamada, pero nadie lo ha hecho. Es una realidad que se está dando en la región ante la avalancha de casos de covid-19 (ayer se registró la segunda cifra más alta en casi dos años de pandemia) y también ante la saturación de la Atención Primaria. Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) admiten que esta situación existe y que se está trabajando en ello. «Cada área de salud está habilitando maneras para poder solucionar este problema», indican a este diario.

En el caso del área sanitaria de Mérida, además del contacto telefónico, ayer comenzó a funcionar un correo electrónico específico (bajascovid.merida@salud-juntaex.es) al que pueden dirigirse todos aquellos afectados por covid que pertenezcan a la zona sanitaria de Mérida para notificar su situación y mitigar la falta de comunicación que ahora se está produciendo en algunos casos. La idea es que una vez notificado el contagio vía correo electrónico, un equipo de salud pública se pondrá en contacto con la persona contagiada.

Aunque de momento no se ha habilitado esta herramienta en otras zonas de la región, desde la Consejería de Sanidad no descartan que pueda ponerse en marcha en otras áreas de salud en las próximas semanas. «Es posible, pero por ahora no podemos asegurarlo», precisan desde la administración sanitaria.

Con esta medida en marcha ya en la capital extremeña, se intenta descongestionar a los profesionales de la Atención Primaria y también mitigar la incertidumbre de aquellos que permanecen aislados en sus casas tras dar positivo en la infección y que no presentan síntomas importantes.

El propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, dio por hecho ayer que las cifras oficiales sobre la pandemia no son las cifras reales. Y que hay personas que pueden no querer notificar sus casos positivos, pero hay otras que sí quieren informar y solo encuentran teléfonos comunicando.