Vuelven los equipos sanitarios a pisar los centros educativos cargados de dosis pediátricas de Pfizer para proteger a los más pequeños frente al coronavirus. Ayer se retomó la vacunación infantil en el colegio Nuestra Señora de la Soledad de Aceuchal (Badajoz), que tuvo que cerrar sus puertas en diciembre justo el día que iba a iniciarse la vacunación, y hoy se repetirán las escenas en el conjunto de los centros educativos de la comunidad.

Cada área de salud ha definido en su planificación a qué centros y en qué horarios se desplazarán los equipos de vacunación a estos espacios, pero la idea del Servicio Extremeño de Salud (SES) es que el ritmo se vacunación diario sea importante para acabar con la inoculación de las primeras dosis al inicio de la próxima semana, según indican desde la Consejería de Sanidad.

Así, desde hoy se vacuna a los 35.000 extremeños de 5 a 8 años que no habían recibido el primer pinchazo en la primera ronda de diciembre (Educación no ha ofrecido hasta el momento el porcentaje de autorizaciones presentadas por las familias en los centros educativos). Pero también se pinchará a aquellos escolares de entre los 9 y los 11 años que no pudieron o no quisieron vacunarse entre el 15 y el 22 de diciembre. En total, serán alrededor de 60.000 los menores de 5 a 11 años que quedarán inmunizados con la primera dosis la próxima semana.

Para completar la pauta con un segundo pinchazo habrá que esperar ocho semanas, por lo que se prevé que los primeros menores vacunados en diciembre puedan empezar a recibir su segunda dosis a partir del 9 de febrero. Y los que empiezan hoy con la inoculación no quedarán completados hasta a partir del 9 de marzo.

Desde la administración confirman que el lunes llegaron a la comunidad otras 30.000 dosis del compuesto pediátrico de Pfizer y que por el momento se cuenta con viales suficientes para acabar con la inoculación de las primeras dosis a la población infantil.