Ómicron ha demostrado que con todas las mutaciones que tiene, de alguna forma, evade más la respuesta inmune generada tanto por la vacuna como por la infección y se ha visto un mayor porcentaje de reinfecciones tanto en personas contagiadas previamente con otras variantes, como en personas vacunadas», explica José Antonio López, extremeño y director del laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y coordinador del Proyecto NeuroCovid. Aún así, pese a que la evidencia muestra que la actual variante puede producir más casos de reinfección del covid-19 frente a las anteriores, el porcentaje de afectados por esta situación es muy bajo. «Y también es más bajo en las personas vacunadas en comparación con las personas sin vacunar», añade el virólogo extremeño. Y así lo muestran las estadísticas recogidas hasta la fecha.

Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Sanidad, desde que el pasado 25 de octubre comenzó la sexta ola del covid, se han contagiado ya más de 70.900 extremeños (datos hasta ayer viernes), pero apenas 221 de estas son reinfecciones (datos hasta el miércoles), es decir, de personas que han contraído la enfermedad de covid-19 en más de una ocasión. Esto supone apenas un 0,4% de los contagios totales de los últimos casi tres meses.

Volverse a contagiar de covid en un corto periodo de tiempo tendrá mayores o menores consecuencias dependiendo de la persona. «Hay gente que puede pasar varias infecciones de forma asintomática y hay otras personas que pueden tener varias infecciones graves. Pero lo normal es que las reinfecciones sean más suaves y con menos sintomatología porque la primoinfección protege contra la gravedad de una reinfección en condiciones normales, aunque es cierto que hay personas que han tenido una reinfección aguda y han llegado incluso a desarrollar patologías severas», aclara López.

¿Y cambia la transmisión del virus?

Y como no se espera una mayor sintomatología en segundas o terceras infecciones continuadas en condiciones normales, tampoco en la transmisibilidad del virus. «Lo que se ha visto hasta ahora es que la capacidad de transmitir el virus también suele ser más baja porque las defensas inmunes generadas contra la infección primera hace que las siguientes infecciones sean rechazadas con más rapidez, se produzcan con menos carga viral y durante menos tiempo. Por lo tanto, en condiciones normales las reinfecciones son menos productivas, menos infecto contagiosas, con menos carga viral y con menos sintomatología, eso sería lo normal».

Lo que no está muy claro aún es si existe un tiempo mínimo en el que una persona tras pasar el covid no pueda reinfectarse. «En principio, una persona media sana se supone que tras una infección tiene anticuerpos, defensas, que se han elaborado y al principio te pueden proteger, y más que pasado un tiempo, en el que supuestamente la cantidad de anticuerpos puede ir descendiendo. No obstante, aún así seguimos teniendo memoria inmunológica a través de los linfocitos T, por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo desde que te infectas, puedes tener más capacidad para reinfectarte con una variante posterior y quizás es menor que para reinfectarte con la misma variante que con la que te infectaste previamente».

¿Pero a qué se debe que una persona se reinfecte? «Hay muchos parámetros que pueden intervenir. Si la variante es lo suficientemente nueva puede que la respuesta inmune generada frente a las variantes anteriores no sea tan efectiva como debería y se permita cierta reinfección. También que el sistema inmune haya envejecido porque la persona sea mayor o tenga otros problemas de inmunidad y pierda la capacidad de efectividad de defensas. También puede ser debido a que la persona que infecte tenga una alta carga viral y en un momento determinado se pueda producir una infección hasta que la respuesta inmune rechace esa infección, pero en un momento determinado pueda dar positivo», añade el experto.