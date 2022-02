Los planes de los proyectos de Phi4tech ligados al litio se retrasan ligeramente, pero la empresa sigue avanzando en los trámites y ve la puesta en marcha en el año 2024. Hasta ahora se barajaba 2023. En ese proceso está incorporando al proyecto iniciativas como la planta solar que se instalará en las inmediaciones de la plataforma logística de Badajoz para proporcionar parte de la energía que consumirá la fábrica de celdas que se contempla allí. La fecha que se había barajado hasta ahora era 2023, pero los trámites necesarios para completar los proyectos y los retrasos en la tramitación del PERTE del vehículo eléctrico, en el que están integrados dentro del consorcio en el que están también Seat, Telefónica e Iberdrola, han ido condicionando el avance. "Que no haya noticias no quiere decir que no se esté trabajando. Se está trabajando y se está avanzando", subraya el CEO de Phi4tech Mario Celdrán en declaraciones a este diario.

La fábrica de Badajoz está pendiente de obtener la licencia en el ayuntamiento. Ahora mismo se está modificando el proyecto básico con las correcciones que los técnicos realizaron y antes de junio estará el proyecto definitivo. La previsión de la obra son 20 meses, lo que pospone el inicio de la actividad al menos hasta mediados de 2024. Este proyecto está además pendiente de que se ejecuten también los trabajos aprobados ya por Red Eléctrica Española para garantizar la potencia energética que necesita esta instalación, muy por encima de lo que se había previsto cuando se planificó el complejo de la plataforma logística de Badajoz. "No es que haya un problema con la potencia eléctrica, sino que nosotros demandamos 125 megavatios (MW) que están muy por encima de lo pensado para esa zona. Pero vamos a contar con la posibilidad de hacer un autoconsumo con entre 50 y 60 MW a través de una planta fotovoltaica que vamos a levantar en terrenos próximos", según ha anunciado Celdrán. Se trata de unos terrenos que rodean a la plataforma logística y en los que han alquilado 140 hectáreas para levantar la planta fotovoltaica que dará servicio a su instalación y, si es necesario, también a otras empresas. La empresa está paralelamente trabajando en el montaje de la planta piloto en sus instalaciones de Noblejas (Toledo) que también se ha visto retrasada, en este caso por la crisis de materiales. La fecha para la producción de la primera batería será el mes de abril y a partir de ahí entrará en funcionamiento y comenzará una producción a pequeña escala para data center hasta que se traslade a Badajoz la cadena de montaje. El segundo proyecto de Phi4tech en Extremadura es la instalación de una fábrica de cátodos (uno de los componentes de las baterías) y siempre ha estado vinculado a la puesta en marcha del proyecto minero de su socio estratégico, Lithium Iberia, en Cañaveral. "Lo que sabemos del proyecto de la mina es que avanza a buen ritmo y que tienen muy buenas perspectivas con la iniciativa para que sea un proyecto de 'green mining' (de bajo impacto ambiental). Que se despejen incertidumbres en el proyecto de Lithium reafirma que la planta de cátodos debe estar aquí", apunta Celdrán. El desarrollo también avanza en uno de los emplazamientos que la empresa ha barajado desde el primer momento y en el que Malpartida de Plasencia y Aldea del Cano han sonado siempre entre los favoritos, junto a otros nombres que siempre suenan como Navalmoral de la Mata. La ubicación definitiva y los detalles se definirán en dos meses, cuando se concreten las negociaciones que mantienen con otra empresa que podría ampliar este proyecto para fabricar otros componentes de baterías en el mismo emplazamiento. Al igual que la planta de Badajoz, la de cátodos entrará en actividad en 2024, también más tarde de lo previsto inicialmente; y abastecerá a otras empresas además de a Phi4tect. La capacidad máxima para la planta de Badajoz es de 10GW y la previsión de la de cátodos es de 60GW, seis veces más.