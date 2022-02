Ha reclamado hasta la última instancia administrativa oficial posible. Ha escrito a los máximos responsables del hospital universitario de Badajoz, al servicio de Neurocirugía y hasta al propio consejero de Sanidad. Y ha intentado abrir la vía judicial, sin éxito, «porque en la ley de tiempos de respuesta de la sanidad hay una cláusula que dice que en pandemia se suspende todo. Y si la pandemia dura 10 años, ¿qué hacemos?», se pregunta Sonia González. «La pandemia no puede seguir siendo la excusa para todo», enfatiza. Hace algo más de dos años que esta pacense de 43 años entró en lista de espera quirúrgica del Servicio Extremeño de Salud (SES), «con una prioridad 2», para someterse a una operación, la única solución posible a la hernia de disco que padece.

«El 16 de enero de 2020 me dijeron que en unos meses, en torno a mayo, me operarían y me puse muy contenta. Pero nada. Tengo un tratamiento que al principio era más suave, pero en este tiempo de espera el dolor ha seguido aumentando y ya es fuerte, estoy tomando narcóticos», señala. «Es como cuando te duele la pierna por el nervio ciático, se me entumece, me dan pinchazos en los pies y casi siempre tengo que llevar una muleta para poder andar». Está desesperada.

Cada vez que reactiva su denuncia le citan para realizarse las pruebas del preoperatorio. Ya he ido dos veces y me han citado este viernes para el tercer preoperatorio porque las pruebas van caducando. «Me hacen perder el tiempo y ya no me fío». De hecho, tiene cita también para la próxima semana con el neurocirujano, que tiene que volver a valorarla antes de la operación. «Me va a volver a ver el especialista por primera vez en estos dos años, tendrán que hacerme una resonancia... O sea que es como si llevara dos años esperando para nada», lamenta.

En su caso supera ampliamente los 180 días máximos que establece la ley que un paciente debe esperar en el SES para someterse a una operación. También la espera media para intervenciones quirúrgicas de neurocirugía, que es de 285 días, según los últimos datos publicados por el SES. «Eso no es nada, si llevo más de 700 días esperando».

La fístula antes que la hernia

Para estos casos, la sanidad pública suele tirar de los conciertos que mantiene con las clínicas privadas para evitar que se superen los tiempos de espera, sin embargo, a ella no le han ofrecido esta posibilidad. «Solo me llamaron hace siete u ocho meses para preguntarme si estaba dispuesta a desplazarme a otro hospital para operarme. Por supuesto, dije que sí. Pero nada más desde entonces».

La paradoja de su situación, cuenta, es que le han llamado en mucho menos tiempo para operarse de una fístula anal que apenas le molestaba y para la que no tenía ningún tipo de prioridad, que para la hernia discal que le trastoca su día a día. «Y no puedo dejar de trabajar porque soy autónoma», sostiene.

Pero ella no se va a cansar de seguir reclamando su situación. Esta semana tiene las pruebas de su tercer preoperatorio y la semana que viene vuelve a visitar al especialista dos años después, «pero ya no me creo nada hasta que no me metan en el quirófano».