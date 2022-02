«Como bien sabéis la mayoría, han salido los Planes de Mejora de explotaciones y el plazo es hasta el próximo día 14 de marzo, por lo que tenemos tiempo. Si hay alguien interesado en querer solicitar algo que se ponga en contacto conmigo para poder estudiarle su caso en concreto. También como se puede observar este año UPA si realiza este Plan de Mejora lleva un coste del 1% del total de la subvención concedida por prestación de servicios, siendo el coste inicial de presentación de 100 euros para toda persona que lo solicite». Es el mensaje que han recibido afiliados de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) en relación a las ayudas que llegarán al campo extremeño a través de los fondos europeos y que ha provocado la queja e indignación de muchos de ellos.

Su argumento es que ya pagan una cuota a esta organización agraria y no entienden por qué en esta ocasión desde UPA se pide otra ‘cuota extra’. Además, dicen que en algunos casos ese 1% establecido supondrá una cantidad de dinero importante.

La respuesta

Desde UPA responden a esta queja alegando que «no tiene nadad ver con los fondos europeos» y que se trata de servicios adicionales que ofrece la organización agraria, que «depende de los servicios que se dé a cada afiliado», se cobran determinadas cuotas adicionales.

Desde UPA dicen que si se hiciera desde una asesoría externa, el coste sería mayor para los afiliados

Además, explican igualmente que si esta gestión de la subvención de los planes de mejora los afiliados la llevaran a cabo de forma externa, esto es, a través de una asesoría, «el coste sería aún mayor» que ese 1% anunciado.

Asimismo, dicen que este procedimiento siempre es igual, que no hay cambios, aunque el mensaje enviado especifica que es «este año» cuando aplicaría ese citado 1%.

Por último, desde UPA agregan que esos costes adicionales existen en todas las organizaciones agrarias.

No obstante, las explicaciones dadas no convencen a los afiliados que han manifestado sus quejas, puesto que consideran «muy injusto» ese modus operandi: «Es que no nos pueden cobrar una cuota extra por las ayudas», concluyen.