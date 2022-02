Fue un revulsivo, el primer parque nacional en Extremadura, y aún hoy por ese motivo, la joya de la corona de la conservación ambiental en la región. Pero los 15 años del Parque Nacional de Monfragüe dejan un impacto sobre el turismo menor de lo esperado en el sector. Y hay una lista de tareas por abordar, porque en la declaración de Monfragüe como Parque Nacional en 2007 se habían depositado durante más de una década las esperanzas de que la figura de protección y el escaparate que la distinción le otorgaba, serían el acicate que necesitaba una zona rural que acusaba ya la pérdida de población, el envejecimiento y la paralización de una economía estrechamente ligada a la actividad agraria. Se daba por seguro que impulsaría un sector turístico con el que todo el territorio ganaría. Y lo hizo, pero no tanto.

«Todos estábamos con la idea de que nos iba a llover el dinero y no ha sido así», reconoce Victoria Bazaga, presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) y empresaria del sector. A su juicio, «no se puede despreciar lo que ha supuesto para la región porque ha sido un recurso muy potente mundialmente para situarnos en el turismo de naturaleza. Otra cosa es si se ha rentabilizado la llegada de ese turista; y hay que reconocer que eso no ha sido tanto», apunta.

Las cifras de visitantes no dejan dudas de la capacidad del parque como reclamo. Las memorias de la Red de Parques Nacionales recogen 457.555 visitantes en el año 2019, el último antes de la pandemia y la fecha en la que el parque tocó techo. Fueron casi 200.000 visitantes más que el año anterior y 100.000 más que la mejor cifra de esos 15 años, precisamente el 2007 (351.885), cuando se convirtió en parque nacional. El reconocimiento se otorgó el 2 de marzo. Pero en los establecimientos de la zona pernoctaron 75.000 viajeros en el 2019, según los datos del Observatorio de turismo de Extremadura: cinco de cada seis no lo hizo, o lo hizo en otra zona.

Desde la Consejería de Transición Ecológica, de la que depende la gestión del Parque Nacional de Monfragüe, ponen en valor que «en los primeros años, a Monfragüe solo llegaban algunos naturalistas, pero poco a poco el parque se abrió a un público más amplio y hoy es uno de los motores del turismo en Extremadura». A eso atribuyen el desarrollo del sector turístico en su área de influencia con más de 50 establecimientos de alojamiento (1.493 plazas), 21 de restauración (2.108 plazas) y hasta 18 empresas de actividades turísticas con sede en los pueblos del parque. Las cifras de establecimientos destinados al turismo evidencian que el sector sí se ha movido en estos 15 años en la zona, fundamentalmente por el tirón de los alojamientos rurales, que casi se han duplicado en el periodo entre 2006 y 2019, pasando de 18 a a 31; y de los apartamentos, que han pasado de uno a diez en la zona en ese periodo. «Además de asegurar su conservación, su gestión ha permitido crear unos 200 puestos de trabajo, y ha generado una economía en el sector turístico que no existía» y en el que sitúan como estandarte la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que atrae a cada año a visitantes de toda Europa.

Retos de futuro para Monfragüe

Pero desde la Junta admiten también que hay retos que se deben abordar en los próximos años y uno ellos es, precisamente, «la desestacionalización del turismo, porque la visita al parque se concentra en fechas y periodos muy concretos». De hecho, según el desglose del Observatorio de Turismo de Extremadura, el 68% de las pernoctaciones allí se producen entre junio y septiembre.

El segundo reto que asumen desde la administración regional es «la canalización del flujo de visitantes hacia los pueblos del entorno». Porque el visitante llega con el reclamo de Monfragüe a la región, pero se instala en localidades más grandes fuera de su área de influencia, en el que hay 14 pueblos.

«Las restricciones del parque ponen muchas trabas a los negocios de la zona. Los compañeros de las empresas de actividades se quejan de que hay muchas cosa que no pueden hacer», señala Bazaga, que cree que sería necesaria una regulación legal más flexible para facilitar el aprovechamiento del parque. Su planteamiento es que si se puede entrar y salir del parque sin gastar nada y el visitante no contrata servicios turísticos porque tampoco se pueden hacer muchas actividades, «se está dejando al margen un recurso muy interesante para el territorio», reivindica. «Está por hacer aún la gestión circular del parque y se puede hacer sin dañarlo, esa siempre va ser la prioridad. Pero hace falta una gestión valiente público-privada del recurso que es Monfragüe. Y si no se aborda eso, al final vas a tener un parque muy bonito, y nada más», apunta.

Raúl Virosta arrancó con su empresa de turismo activo, asentada en Malpartida de Plasencia, en el año 2002. Ha vivido la declaración de Monfragüe como Reserva de la Biosfera (2003) y después como Parque Nacional (2007). «Es un orgullo que ha posicionado al territorio como destino relevante para millones de personas en el mundo», destaca. Y reivindica «todo lo bueno que ha supuesto el parque», aunque haya cosas a mejorar para conciliar la conservación con las posturas de los propietarios de parte de los terrenos y de los ganaderos, que han visto limitada sus actividades también en este tiempo. Hace un año que entró en vigor la prohibición de cazar en los terrenos del parque, en contra de la postura de muchos propietarios de fincas que tenían en esa actividad un recurso económico.

Un plan estratégico propio para el parque nacional

Virosta resalta la relevancia de los planes estratégicos de turismo, «que no existe en Monfragüe». «Se ha ido haciendo lo que se podía, pero sería bueno un plan de competitividad turística con la iniciativa público-privada, una figura que solo hablara de turismo y conservación, que estuviera bien dotada turísticamente y técnicamente, y que establezca lo que se puede hacer en los próximos 10 años; cómo queremos que sea Monfragüe en la próxima década», plantea. Pide así a la administración que escuche a las empresas en el reto que ve por delante: «que los turistas no sean un problema de conservación y que al mismo tiempo puedan vivir buenas experiencias de calidad turística».

A su juicio, el modelo actual en el que la inmensa mayoría de los visitantes se concentra en la única zona visitable, provoca una aglomeración «excesiva» en determinados momentos. Frente a ese modelo, este empresario plantea aumentar el número de hectáreas visitables, dando acceso a zonas restringidas pero solo con guía, de una manera determinada, en un periodo concreto y con un número de personas máximo. «Se le está ofreciendo al turista una experiencia más interesante, controlada y con un impacto en las empresas», plantea.

Cara y cruz bajo la lupa de la protección ambiental

Impacto, sí, pero limitado y con escasa repercusión en el territorio. Son las conclusiones de dos estudios de la Universidad de Extremadura (UEx) acerca del efecto que la declaración como Parque Nacional de Monfragüe ha tenido en su zona de influencia. El primer artículo lo firman Juan Ignacio Rengifo y y José Manuel Sánchez Martín, y analiza los diez primeros años bajo la figura de protección en La repercusión turística de la declaración de Monfragüe como Parque Nacional. Parten de la premisa de que los parques nacionales «son generadores de actividad» y analizan la evolución de la oferta turística en los municipios que integran la zona de influencia. En las conclusiones señalan que el impacto «ha sido limitado» porque el parque funciona como reclamo («la marca Parque Nacional funciona, a la hora de atraer los flujos turísticos que llegan a Extremadura») pero sin embargo, «gran parte de los visitantes que llegan a este espacio natural se comportan como excursionistas», según concluyen. Visitan el parque pero no se quedan en la zona después y por tanto el impacto de la figura de protección en la zona y las limitaciones que marca, levanta ampollas en algunos municipios incluidos en la zona de influencia. Uno de los más críticos con el modelo de gestión es Francisco Sánchez Vega, alcalde de Serradilla (pueblo del que depende la pedanía de Villareal de San Carlos). En las últimas semanas ha mantenido un nuevo pulso por las limitaciones de paso en unos caminos que suelen utilizar los vecinos, por criterios de conservación.

«Sí queremos un parque nacional, pero uno que de verdad sea compatible con nuestro desarrollo. Y este, así, no lo es» advierte por teléfono Sánchez Vega. «A día de hoy, tristemente, el balance para Serradilla es más negativo que positivo porque, aún reconociendo el prestigio de ser parque nacional, la maravilla de estar rodeado de este entorno, el pequeño turismo que nos ha traído y que se han creado algunos puestos de trabajo en las tareas de mantenimiento vinculadas al parque, las leyes que lo protegen nos impiden también aprovechar nuestros recursos. Los recursos que siempre se han aprovechado, cuando ya era parque natural y cuando se consiguió ser parque nacional», enfatiza. Es la lucha que mantiene con los gestores del Parque Nacional de Monfragüe. La cuestión es que Serradilla cuenta con 3.000 hectáreas de monte público de las que la mitad están dentro del parque, pero la legislación que lo protege ya no permite llevar a cabo allí algunas de las actividades que aportaban recursos al pueblo, entre ellas la extracción de corcho, la resina, o los aprovechamientos forestales de madera y biomasa. «Tampoco se puede cazar, recoger setas ni usar nuestro barco turístico», según denuncia. «Y así estamos dejando de ganar cientos de miles de euros», cifra el alcalde. En realidad no tienen el dato, pero el ayuntamiento ha encargado un estudio para cuantificarlo y reclama «cambios que nos permitan aprovechar lo que siempre hemos tenido, de forma sostenible».

Junto a eso, Sánchez Vega pone el énfasis en otro dato: Serradilla tenía 2.600 habitantes y 100 negocios en 1979, cuando se declaró parque natural; en el año 2021 tenía 1.500 habitantes y 50 negocios. «Perdemos población y negocios al mismo ritmo que el resto de las zonas rurales. No está sirviendo como motor de desarrollo social a Serradilla», dice.

Serradilla es uno de los 14 municipios asentados en el área de influencia del Parque Nacional de Monfragüe. «Las expectativas halagüeñas de que la administración depositó en la declaración de Monfragüe (...) no han sido capaces de generar unas sinergias positivas, ni en el ámbito demográfico ni en el ámbito económico, a pesar de las elevadas inversiones que se han hecho, muchas de ellas vinculadas a los fondos europeos para la diversificación económica de los espacios rurales», concluye otro estudio que firmaron en el 2020 los profesores Felipe Leco Berrocal y Ana Beatriz Mateos, ambos de la UEx, bajo el título Espacios naturales protegidos, reto demográfico y turismo. El ejemplo de la Reserva de la Biosfera y Parque Nacional de Monfragüe.

Preguntados por este diario, los autores se remiten al estudio e insisten en que, «el turismo, como se concluye en la publicación, es una actividad económica complementaria que es importante, pero no ha logrado despegar como se presuponía en los inicios, y no es una actividad que haya logrado fijar población, ni en Monfragüe ni en otros muchos espacios naturales protegidos de España», señala por correo electrónico.

Pero hay pueblos de la zona que reconocen un impacto significativo que atribuyen, al menos en parte, a la declaración como parque nacional del territorio en el que están enclavados. «Ha sido un motor de desarrollo turístico importante y nosotros hemos vivido un crecimiento exponencial de los alojamientos turísticos y de las empresas de servicios turísticos de visitas», valora Raúl Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia, situado en una de las puertas de acceso al Parque Nacional de Monfragüe, pero también en el cruce de caminos entre los accesos a otras zonas turísticas relevantes como son La Vera y El Jerte. Malpartida es uno de los municipios que no ha perdido población en este tiempo (ha pasado de 4.410 en 2006 a 4.637 en 2021) y, según reconoce el alcalde, tampoco se ven afectados por algunas limitaciones porque no cuentan con montes públicos como otros municipios del parque. Aún así aboga por «un desarrollo sostenible y transversal» del sector turístico en la zona, en el que «se respeten las zonas a las que no se puede llegar y el turismo sea un recurso ordenado y consensuado con la conservación», subraya Barrado.