No es la primera vez que Leo, Paula y Juan Salvador, de 11 años, van a viajar al extranjero, pero sí la primera que lo harán sin sus familias. «Tenemos muchas ganas ya». Emocionados y algo nerviosos, están ansiosos porque llegue marzo y les toque hacer las maletas rumbo a Italia. Ellos son tres de los cinco alumnos de 6º de Primaria del colegio público Donoso Cortés de Cáceres que van a participar en la primera experiencia Erasmus con alumnos que va a realizar este centro educativo. «Llevamos desde 2012 participando en diferentes proyectos del programa Erasmus+ (antes llamado Comenius), pero hasta ahora solo nos habíamos desplazado los maestros a diferentes países. Sin embargo, ahora, con la experiencia que ya tenemos, es la hora de dar el salto y llevar también a los alumnos», cuenta Isabel Agúndez, directora de este colegio cacereño.

El centro es uno de los 299 colegios e institutos extremeños que están participando en programas de movilidad internacional, según los datos facilitados por la Consejería de Educación. Y la iniciativa principal es Erasmus+, financiada por la Unión Europea, que además de poner en contacto a colegios de toda Europa para trabajar unidos virtualmente, también les aporta financiación para el desplazamiento de docentes (subprograma k1) y de alumnos (k2) y poder vivir una experiencia Erasmus de verdad, similar (aunque de menos tiempo de duración) a la que viven los estudiantes universitarios que llevan ya 35 años beneficiándose de este programa internacional. Tales son sus beneficios que hace algo más de una década la UE dio el salto también a los institutos y colegios de Primaria. ¿Por qué no?

La idea de que los alumnos más pequeños viajen al extranjero solos con profesores, no ha sido fácil de impulsar entre las familias, pero poco a poco se han ido abriendo al proyecto. Bien lo saben en el Colegio La Asunción, también en Cáceres, uno de los pioneros en movilidad internacional en la región. Llevan desde 2016 impulsando la experiencia Erasmus entre sus alumnos de quinto y sexto de Primaria. Desde entonces han viajado a distintos países más de 120 estudiantes de este colegio. Solo la pandemia de covid-19 ha interrumpido la actividad que mantienen desde entonces. Durante el 2020 no se pudo realizar ningún viaje, pero en el 2021 ya se retomó para los docentes y este 2022 se vuelve a recuperar la actividad en el extranjero con los pequeños.

Ahora mismo tienen en marcha un proyecto Erasmus, denominado 'My ecological footprint for a better future' (los proyectos tienen una duración de entre 12 y 36 meses máximo y todos deben tener un objetivo común), con otros tres países: Alemania (coordinador de este proyecto), Italia y Holanda. «Estaba también Inglaterra, pero por el Brexit se tuvo que salir y dejamos de trabajar con ese centro que nos encantaba y habíamos participado ya en otros proyectos anteriores», cuenta Marga Calvo, coordinadora de los programas internacionales en La Asunción.

Alemanes, italianos y holandeses

En marzo reciben en el colegio cacereño a estudiantes y docentes alemanes, italianos y holandeses. Luego en mayo les toca a los extremeños de este cole viajar a Holanda. Será un grupo de 10 estudiantes seleccionados previamente. «Eso es lo más difícil, pero hemos diseñado unos criterios objetivos. Los alumnos realizan tareas en los cursos previos para ver su participación, su nivel de entrega e implicación en el proyecto, pero no tenemos en cuenta las notas ni el nivel de inglés. Aquí todos tienen las mismas oportunidades». Y ya están ultimando todo para que sea una experiencia única de verdad. El proyecto de La Asunción tiene una duración de 28 meses, así que el próximo curso todavía les quedará pendiente viajar a Italia y también a Alemania.

¿Por qué emprendieron este proyecto internacional con los alumnos? «Fue una apuesta que hicimos por abrir el colegio a Europa. Porque Extremadura, además, se ve como una zona lejana de Europa y con los problemas de comunicaciones que tenemos es muy complicado incluirnos en muchas cosas, por eso decidimos abrirnos. Empezamos con el programa internacional entre los docentes en 2012, con un proyecto entre doce países, pero nos dimos cuenta que era muy importante también implicar a los alumnos sobre el terreno», señala sor Socorro Fuentes, la directora del colegio. ¿Qué les aporta? «Es difícil de cuantificar. A los docentes nos da una apertura mental que se nota, cambia el nivel de motivación, la visión global que tienes de un centro y nos enseña a cuestionar cosas de tu propio centro para mejorar y también a valorar otras muchas. Y para los niños es muy importante esta experiencia. Hemos visto un cambio abismal en la motivación para aprender idiomas y en general para aprender. Luego es muy curioso cómo les llama la atención la cultura y el comportamiento de otros estudiantes en el extranjero. En Alemania, por ejemplo, destacaban cómo los alumnos guardaban silencio en clase aún cuando el profesor no estaba», señala Marga. También destaca los vínculos que se crean entre docentes y entre los propios alumnos. «Hay familias de acogida que se han desplazado luego para conocerse entre ellas», destaca Fuentes.

En el caso del colegio La Asunción siempre han optado por una inmersión total en el país de destino, por eso la semana que los alumnos extremeños, y también extranjeros, pasan en cada país lo hacen integrados en una casa con una familia nativa. «Acogemos en familias porque pensamos desde el principio que la experiencia es totalmente distinta y se vive de una manera más intensa», apunta Marga Calvo. Lo refrenda Hugo, un alumno del centro que ha acogido en su casa a dos estudiantes de Finlandia: «fue bonito, eran dos chicas muy majas, hablábamos en inglés y nos enseñaron cosas de su cultura», recuerda. Él se ha quedado con las ganas de vivir la experiencia en el extranjero, porque justo le tocaba viajar el año pasado que la actividad no se pudo realizar por la pandemia. «A ver si puede ser más adelante», cuenta ahora que está cursando 1º de la ESO.

Y en La Asunción, además, están este año de enhorabuena porque la Unión Europea les ha concedido (aún con carácter provisional) la ‘Acreditación Erasmus’, una distinción del programa Erasmus+ que asegura la capacidad del centro para desarrollar actividades de movilidad hasta 2027. «Es muy bueno porque ya no dependemos cada año de que nos aprueban un proyecto y además podremos hacer movilidad con más alumnos y de otros cursos», valora sor Socorro.

Por su parte, en el colegio Donoso Cortés, donde se estrenan este año con la movilidad estudiantil, la apuesta es que los alumnos se alojen juntos en una misma instalación hotelera. «En esta primera experiencia en Italia vamos a quedarnos todos en un albergue», cuenta Isabel Agúndez, la directora. Aunque aún no han vivido la experiencia con estudiantes, la participación en programas internacionales ha supuesto «un antes y un después» en este centro desde que empezaron en 2012. «Es un revulsivo a nivel de todo el centro. Permite conocer otras realidades escolares dentro de Europa, visitar otros colegios y además durante el curso todos los alumnos del centro trabajan en actividades con estudiantes extranjeros de manera virtual. Conocen de primera mano la importancia de aprender idiomas, descubren otras culturas y eso nos hace abrir la mente a todos y nos hace más tolerantes», destaca la directora.

Este colegio cacereño tiene en marcha actualmente un proyecto conjunto con Francia, Italia y Hungría, basado en la sostenibilidad. «Lo entregamos a la Unión Europea justo la semana que empezó el confinamiento», recuerda Isabel. Por eso, no se ha podido desarrollar como estaba previsto en sus inicios, pero han solicitado una ampliación del plazo para poder acabarlo como estaba proyectado. «Empezó en septiembre de 2020 y terminaba en agosto del 2022, pero hemos pedido un año más», detalla. Esto le permitirá hacer los viajes que están pendientes, especialmente entre el alumnado que aún no se ha podido desplazar.

Visita internacional a Cáceres

De hecho, en enero estaba programada la visita de los estudiantes franceses, italianos y húngaros al Donoso Cortés, «pero por la ómicron decidimos aplazarlo hasta abril». Por eso, primero viajarán los extremeños en marzo, dos docentes y cinco alumnos del centro, a Chieri, una localidad italiana próxima a Turín. «Allí nos integraremos en sus aulas durante una semana y conoceremos como es su día a día. Va a ser fantástico».

Pero aunque se hayan tenido que aplazar los viajes estos dos últimos cursos, los cuatros países han seguido trabajando juntos a través de las redes. «Hemos hecho distintas actividades con todos los alumnos. Recuerdo una muy motivadora para todos que fue un kahoot sobre la comida en cada uno de nuestros colegios».

Quienes sí han viajado ya este curso son los docentes de los cuatro centros internacionales, que se reunieron en La Rochelle (Francia) en el primer trimestre. «Estuvimos cinco días viendo y conociendo cómo trabajan en sus aulas, especialmente la enseñanza cooperativa, y colaborando con ellos. Les enseñamos a jugar al RinGol y también la importancia que tiene para nosotros la letra Ñ», cuenta Isabel.

Para ella la verdadera esencia de los proyectos europeos es la conexión que se crea entre las personas. «Cuando vives esta experiencia ya no piensas en un país desde el punto de vista del turismo, por sus monumentos famosos o su bandera, sino por las personas que conoces y por tu profesión. Se crean redes reales entre europeos», dice. Luego, además, es una forma de promocionar nuestra tierra y rincones menos turístico. Al final, concluye Isabel, «lo que se consigue es mirarnos entre iguales, entre personas, cada una con su lengua, con su cultura y con su bagaje, pero iguales».