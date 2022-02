La región sigue avanzando en el proceso de vacunación frente al coronavirus. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ya ha comenzado a inocular la tercera dosis de la vacuna a los veinteañeros en el Área de Salud de Plasencia y a partir de este lunes podría llegar ya al resto de las áreas sanitarias, en algunas mediante llamamientos masivos y en otras a través de cita o autocita, como se viene haciendo a lo largo del procedimiento vacunal. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha del pasado viernes, un total de 7.360 jóvenes extremeños de entre 20 y 29 años ya han recibido esta pauta de refuerzo, esto es, el 7,95% de los que habían recibido la doble pauta.

En concreto, el Área de Salud de Mérida realiza este lunes un llamamiento masivo para los nacidos entre 1992 y 1994, mientras que el martes le tocará el turno a quienes nacieron entre 1995 y 1997. La vacunación será en Ifeme de Mérida y en el Palacio del Vino de Almendralejo. En esta línea, el martes podrán acudir al Hospital de Coria para recibir la dosis de refuerzo los del año 1993 y 1994. En el caso del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, el punto covid del Hospital Campo Arañuelo será el lugar al que deberán de acudir a lo largo de toda la semana los nacidos entre 1993 y 2001.

Estas tres áreas sanitarias son las que ya han hecho público, al menos a través de sus redes sociales, los llamamientos para empezar a vacunar a los veinteañeros a partir del lunes. De manera paralela, en todas las áreas de salud se sigue llevando a cabo la vacunación con la tercera dosis a quienes todavía no la hayan recibido y pertenezcan a un tramo de edad superior. En este punto, cabe recordar que pueden recibir la pauta de refuerzo de la vacuna todas las personas que recibieron dosis de Pfizer o Moderna al menos hace cinco meses, y los vacunados hace tres con Astrazeneca o Janssen.

A tenor de los datos publicados por Sanidad, 543.798 extremeños han recibido ya la tercera dosis. Por rangos de edad, el grupo de personas entre 60-69 años tiene el mayor porcentaje de vacunación (93,85%), seguido por el de los mayores de 70 años (89,89%); las de 50 a 59 años (78,70%); 40 a 49 años (61,61%); 30 a 39 años (36,41%) y 20 a 29 años (7,95%). El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reconocido recientemente que las reticencias de la población a la hora de combinar distintas marcas de vacunas y en especial, la fórmula de Moderna, podría estar ralentizando este proceso.

Por otra parte, indicar que el SES también ha iniciado ya el proceso para vacunar con la cuarta dosis a unas 11.500 personas inmunodeprimidas, aunque de momento «no hay datos centralizados» sobre cuántas la han recibido, señalan desde la consejería de Sanidad. La Comisión de Salud Pública aprobó este cuarto pinchazo para el grupo siete de la estrategia de vacunación, en el que se incluyen las personas de muy alto riesgo, como algunos enfermos de cáncer, trasplantados, en diálisis o hemodiálisis, mayores de 40 años con síndrome de Down o que toman fármacos inmunosupresores. Esta dosis se considera adicional y no de recuerdo como la del resto de la población, ya que al tener su sistema inmunitario debilitado, no alcanzan el nivel de protección adecuado. Las personas que están siendo llamadas por el SES tienen que haber recibido la tercera dosis hace cinco meses.